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Цена газа в Европе на 2022 год уже превысила $700/тыс. куб. м

Цена газа в Европе на 2022 год уже превысила $700/тыс. куб. м
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Рост краткосрочных котировок газового рынка ЕС потянул за собой долгосрочные цены на топливо, что скажется на цене долгосрочных контрактов "Газпрома" и его доходах.

На площадке ICE Futures фьючерс на TTF на весь 2022 год за прошлую неделю вырос с $582 до $679 за тысячу кубометров, а в понедельник достиг $732 за тысячу кубометров (или 60,85 евро за МВт/ч). В это же время краткосрочный контракт вырос с $926 до $1180 за тысячу кубометров.

Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса - от месяца вперед до года вперед. Наличие в портфеле контрактов с индексацией по длительным индексам сдерживает рост контрактной цены во время ее резких изменений.

В первом квартале цена поставок "Газпрома" в дальнее зарубежье отставала от контракта "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах в среднем на 16%, во втором квартале разрыв увеличился до 26%.

ICE Futures Газпром Европа

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