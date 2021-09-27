Акции "Газпрома" выросли до 350 рублей - нового максимума с 2008 г.

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" утром в понедельник превысили отметку 350 рублей за штуку, обновив максимум с 2008 года, когда был зафиксирован исторический пик 369,5 рубля (22 мая 2008 года).

На Московской бирже акции "Газпрома" к 10:20 по Москве выросли до 350,4 рубля (+1,7%), объем торгов превысил 3,8 млрд рублей.

Спрос на акции "Газпрома" подогревается в конце сентября раллирующими ценами на газ в Европе из-за повышенного спроса в условиях низкого уровня запасов в подземных хранилищах, а также завершением строительства газопровода "Северный поток 2".