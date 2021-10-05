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Mail.ru Group объединила образовательную платформу SkillFactory со Skillbox и GeekBrains

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Образовательный холдинг Mail.ru Group, созданный при участии IT-предпринимателя Александра Галицкого и основателей Skillbox - Skillbox Holding Limited, пополнился еще одним активом из портфеля интернет-компании.

Как говорится в пресс-релизе Mail.ru Group, в результате ряда сделок проект Skillbox стал владельцем 61,8% образовательной платформы SkillFactory.

Mail.ru Group инвестировал в SkillFactory летом 2020 года в обмен на 18,31% в этом проекте, тогда же компания получила опцион на приобретение дополнительных акций платформы. Сделка Skillbox по приобретению контроля в SkillFactory прошла в несколько транзакций, включая реализацию опциона.

Ее финансовые параметры не раскрываются.

Skillbox Holding Limited был создан в августе на базе образовательных активов Skillbox и GeekBrains - все они изначально также были портфельными компаниями Mail.ru Group.

Mail.ru Group владеет 50,06% Skillbox Limited, у основателей Skillbox – 22,72%, у частного фонда Галицкого – 14,21%. Еще 13% холдинга зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников.

SkillFactory работает в сегментах профессионального и высшего образования. Выручка компании в 2020 году составила 638 млн рублей, что в 3,4 раза выше чем годом ранее.

Mail.ru Group отмечает, что после сделки SkillFactory продолжит развивать образовательные проекты под своим брендом. Сооснователь и гендиректор SkillFactory Александр Ерошкин с другими сооснователями продолжит руководить компанией.

Mail.ru Group также участвует в таких образовательных активах, как "Учи.ру", "Тетрика", "Сферум".

Mail.ru Group SkillFactory GeekBrains

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