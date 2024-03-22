VK докупила 36,2% образовательной платформы SkillFactory, консолидировав 100%

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Группа VK в течение 2023 года увеличила долю в ООО "Скилфэктори" (образовательная платформа SkillFactory) c 63,76% до 100%, говорится в финансовой отчетности интернет-холдинга.

Покупателем выступил образовательный холдинг Skillbox Holding Limited, входящий в VK, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе интернет-компании.

Общая сумма сделки составила 863 млн рублей, из которых 200 млн оплачено денежными средствами в III квартале 2023 года, а на покупку оставшейся доли подписан форвардный договор по плавающей цене, уточняется в отчете.

Mail.ru Group (прежнее название VK) впервые инвестировал в SkillFactory летом 2020 года в обмен на 18,31% в этом проекте, тогда же компания получила опцион на приобретение дополнительных акций платформы. В октябре 2021 года SkillFactory присоединился к Skillbox Holding Limited, который на тот момент уже владел 61,8% в сервисе.

Skillbox Holding Limited был создан в августе на базе образовательных активов Skillbox и GeekBrains - все они изначально также были портфельными компаниями Mail.ru Group. SkillFactory работает в сегментах профессионального и высшего образования.