Цена акций "Газпрома" впервые превысила 380 рублей на "Мосбирже"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Котировки акций "Газпрома" выросли в начале торгов 5 октября на "Московской бирже" на 3% и впервые в истории превысили отметку 380 рублей, поднявшись до 382,85 рубля за штуку.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ралли в акциях "Газпрома" наблюдается в течение последних нескольких дней на фоне рекордно высоких цен на газ в мире, а также позитивных новостей о "Северном потоке 2". В результате ценные бумаги компании смогли не только достичь максимальных уровней 2008 года, но и уйти гораздо выше, обновив тем самым исторические максимумы.

Некоторые участники рынка не исключают, что в ближайшее время акции компании могут преодолеть отметку 400 рублей за штуку.

4 октября принадлежащий "Газпрому" оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять газом первую нитку трубопровода после пусконаладочных работ. До этого Датское энергетическое агентство сообщило, что первая нитка "Северного потока 2" уже имеет все необходимые разрешения и может начать работать.