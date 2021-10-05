Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Цена акций "Газпрома" впервые превысила 380 рублей на "Мосбирже"

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Котировки акций "Газпрома" выросли в начале торгов 5 октября на "Московской бирже" на 3% и впервые в истории превысили отметку 380 рублей, поднявшись до 382,85 рубля за штуку.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ралли в акциях "Газпрома" наблюдается в течение последних нескольких дней на фоне рекордно высоких цен на газ в мире, а также позитивных новостей о "Северном потоке 2". В результате ценные бумаги компании смогли не только достичь максимальных уровней 2008 года, но и уйти гораздо выше, обновив тем самым исторические максимумы.

Некоторые участники рынка не исключают, что в ближайшее время акции компании могут преодолеть отметку 400 рублей за штуку.

4 октября принадлежащий "Газпрому" оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG сообщил, что начал заполнять газом первую нитку трубопровода после пусконаладочных работ. До этого Датское энергетическое агентство сообщило, что первая нитка "Северного потока 2" уже имеет все необходимые разрешения и может начать работать.

Газпром Северный поток 2 Nord Stream 2 AG ДЭА

Новости

Количество рабочих на БАМе достигло почти 16 тысяч человек

Нефть WTI торгуется на максимуме за 7 лет на решениях ОПЕК+

Байден не стал гарантировать, что США не достигнут потолка госдолга

Байден не стал гарантировать, что США не достигнут потолка госдолга

Цукерберг потерял $7 млрд на фоне сбоев в работе сервисов Facebook

Цукерберг потерял $7 млрд на фоне сбоев в работе сервисов Facebook

На Украине учтут данные "досье Пандоры" при проверке декларации Зеленского

Суд подтвердил законность претензий ФАС к Tele2 по поводу роста тарифов

Суд подтвердил законность претензий ФАС к Tele2 по поводу роста тарифов

"Газпром" начал заполнение первой нитки "Северного потока 2"

"Газпром" начал заполнение первой нитки "Северного потока 2"

Цена газа в Европе на 2022 год уже превысила $700/тыс. куб. м

Цена газа в Европе на 2022 год уже превысила $700/тыс. куб. м

Лидеры ряда стран после публикации "досье Пандоры" заявили, что не нарушали закон

Лидеры ряда стран после публикации "досье Пандоры" заявили, что не нарушали закон

Акции "Газпрома" обновили максимум, превысив отметку 369,5 руб. за штуку

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });