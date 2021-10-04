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"Газпром" начал заполнение первой нитки "Северного потока 2"

"Газпром" начал заполнение первой нитки "Северного потока 2"
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток 2", сообщил оператор Nord Stream 2 AG (принадлежит "Газпрому").

"С 4 октября нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования. Ранее были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств (так называемых интеллектуальных поршней), а также внешние визуальная и инструментальная проверки", - говорится в сообщении.

"О следующих технических шагах Nord Stream 2 сообщит дополнительно", - подчеркивает оператор.

"Газопровод был построен и прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются", - говорится в пресс-релизе.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на Датское энергетическое агентство (ДЭА) сообщило, что первая нитка "Северного потока 2" в настоящее время имеет все разрешения и может начать функционировать. Что касается второй нитки, то нужно "выполнить еще несколько требований, чтобы она заработала".

США ввели ряд санкций в отношении структур, участвующих в строительстве "Северного потока 2". Они направлены как против компаний, инвестирующих в строительство, так и против страховщиков судов, сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы. Под санкции подпадают также компании, которые осуществляют тестирование и сертификацию проекта.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре. Ранее в "Газпроме" говорили о намерении начать поставки газа по новой магистрали еще в 2021 году. Потенциально по ней может быть поставлено в Европу до конца года 5,6 млрд куб. м газа, оценили в российской компании.

В начале сентября Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur) получило документы на сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого газотранспортного оператора. Рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев. Затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

Nord Stream 2 AG Газпром Северный поток 2

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