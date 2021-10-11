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Lenovo отказалась от листинга в Шанхае

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd., крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, сообщила, что отказалась от размещения депозитарных расписок (CDR) на фондовой бирже в Шанхае из-за рыночных условий. Что это за условия, в пресс-релизе не уточняется.

В компании ожидают, что отзыв заявки не окажет негативного влияния на ее финансовое положение.

В начале октября Lenovo, акции которой уже торгуются на биржах в Гонконге и Нью-Йорке, сообщила, что шанхайская биржа приняла заявку компании на размещение CDR на площадке Science and Technology Innovation Board, более известной как STAR.

Компания планировала разместить не более 10% всех акций и привлечь в результате размещения до 13,6 млрд гонконгских долларов ($1,8 млрд). Привлеченные средства Lenovo могла направить на НИОКР новых технологий и продуктов и увеличение оборотного капитала.

Акции компании в Гонконге в понедельник торгуются на 13,9% дешевле цены на закрытие торгов в пятницу. За последний месяц рыночная капитализация компании сократилась на 4,1% и составляет 106,1 млрд гонконгских доллара.

Шанхай Lenovo STAR Китай Гонконг

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