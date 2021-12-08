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Котировки Weibo упали на 6% на дебютных торгах в Гонконге после SPO

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Акции Weibo Corp., владельца крупнейшей социальной сети в Китае, подешевели более чем на 6% на дебютных торгах после вторичного листинга на фондовой бирже Гонконга.

Цена бумаг при открытии рынка составляла 256,2 гонконгского доллара ($32,85) против цены размещения в 272,8 доллара, сообщает CNBC. В ходе сессии котировки падали до 253,2 доллара, затем вернулись к уровню 256 долларов.

В рамках вторичного размещения Weibo привлекла около $385 млн. Организаторами выступали Goldman Sachs Group Inc., Credit Suisse Group AG, Citic Securities Co. и China International Capital Corp.

Акции Weibo уже торгуются на американской бирже Nasdaq с 2019 года. ADR компании с начала текущего года подешевели на 18%.

В число крупных акционеров Weibo, которая управляет сетью микроблогов наподобие Twitter, входят Sina Corp. и Alibaba Group.

Weibo Китай Гонконг Nasdaq

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