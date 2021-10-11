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Bonum Capital станет вторым крупнейшим акционером Segezha Group

Инвесткомпания договорилась о покупке пакета акций у АФК "Система"

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Bonum Capital Мурата Алиева договорилась о покупке у АФК "Система" акций лесопромышленного холдинга Segezha Group на $150 млн, что позволит ей стать вторым крупнейшим акционером Segezha с пакетом около 13%, говорится в сообщении Bonum.

В настоящее время Bonum, участвовавшей в апреле 2021 года в IPO Segezha, принадлежит 4,6% лесопромышленного холдинга.

Точный пакет акций Segezha, который приобретает Bonum у "Системы", пока не называется: сделка зафиксирована в долларах, в то время как акции Segezha торгуются в рублях.

Сейчас АФК "Система" принадлежит 72,02% уставного капитала компании, суммарная доля членов совета директоров и правления составляет 3,73%, в свободном обращении находится 24,25% акций компании. Уставный капитал разделен на 15 млрд 690 млн обыкновенных акций номиналом 0,1 рубля каждая.

В пятницу акции Segezha резко, почти на 6%, подорожали, одна бумага на Московской бирже на закрытие стоила 9,48 рубля, или $0,13 по официальному курсу ЦБ, что соответствует около 7,35% акций за $150 млн.

Одновременно со сделкой с АФК "Система" по покупке доли в Segezha инвесткомпания Алиева подписала соглашение с самой Segezha о продаже той собственных лесопромышленных активов в Сибири за $515 млн. В результате этой сделки Segezha удвоит лесосеку в своем распоряжении, значительно нарастит мощности по выпуску пиломатериалов, фанеры и пеллет.

Сделку планируется закрыть в I квартале 2022 г.

Segezha Group - вертикально интегрированный международный лесопромышленный холдинг, объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК "Система". В состав группы входят российские и европейские предприятия-производители мешочной бумаги, бумажных мешков, березовой фанеры, пиломатериалов и домов из клееного бруса. Производственные активы и представительства компании расположены в 11 странах мира.

Основателем и единственным владельцем группы Bonum Capital является Мурат Алиев. Компания инвестирует в различные классы активов, включая международные публичные рынки, private equity, venture capital и недвижимость в России. Как отмечается в сообщении Bonum, компания участвовала во всех последних IPO на рынке СНГ, включая OZON, Kaspi.kz, Segezha Group, Fix Price, United Medical Group (EMC).

Bonum Capital Segezha Group

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