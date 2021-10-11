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Segezha разместит облигации на 25 млрд рублей ради сделки с Bonum

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Segezha Group планирует до конца года разместить облигации на 25 млрд рублей для финансирования сделки по покупке у Bonum Capital Мурата Алиева 100% акций ООО "Интер Форест Рус" за $515 млн, сообщил на телеконференции вице-президент Segezha по финансам и инвестициям Ровшан Алиев.

"Это будет на два транша разбито - 10 и 15 (млрд рублей - ИФ)", - отметил он, добавив, что первый транш компания планирует разместить в ноябре.

Еще 10 млрд рублей будет профинансировано из средств, полученных Segezha в ходе апрельского IPO.

При этом компания в октябре уже выплатила Bonum 1,5 млрд рублей в виде денежных средств.

Как говорится в презентации Segezha, в октябре компания выплатит еще около $20,6 млн (с учетом выплаченных 1,5 млрд рублей сумма должна составить $130 млн) в качестве аванса. В январе Segezha закроет $335 млн.

Предусмотрены также два отложенных платежа по $25 млн каждый через два и четыре года соответственно.

На конец 2021 года уровень чистый долг/OIBDA Segezha, как ожидается, достигнет 2,3-2,5 против 1,2 на конец первого полугодия.

Bonum Capital Segezha Group Мурат Алиев Ровшан Алиев

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