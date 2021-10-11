Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Цена нефти Brent впервые за три года превысила $84 за баррель

Цена нефти Brent впервые за три года превысила $84 за баррель
Фото: Carolyn Cole/Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные котировки продолжают уверенно расти в ходе торгов в понедельник. Brent находится на уровне, превышающем $84, впервые с октября 2018 года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть этого сорта на лондонской бирже ICE Futures к 13:30 по московскому времени в понедельник составляет $84,26 за баррель, что на $1,87 (2,27%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,59 за баррель, что на $2,24 (2,82%) выше итогового значения предыдущей сессии. Котировки находятся на максимальном уровне примерно за семь лет.

ЭкономикаЦены на нефть достигли максимумов за несколько летЦены на нефть достигли максимумов за несколько летЧитать подробнее

Рост цен на энергоносители обусловлен во многом процессом экономического восстановления от последствий пандемий COVID-19. Увеличивающиеся темпы вакцинации способствуют отмене локдаунов и снятию ограничений, что еще больше стимулирует потребление и приводит к росту спроса.

В то же время энергетический кризис в Европе и Азии привел к скачку цен на газ и уголь, повысив привлекательность нефти как сырья для выработки энергии, пишет CNBC.

"Динамика на нефтяных рынках обусловлена импульсом, при котором межрыночные факторы, предполагающие ускорение инфляции, поддерживают "бычий" тренд в отношении стоимости нефти", - отметил аналитик CMC Markets Келвин Вонг.

При этом компании США пользуются ростом цен на нефть: на прошлой неделе количество пробуренных нефтяных скважин в стране увеличилось по итогам пятой недели подряд - на пять штук.

Дополнительным драйвером по-прежнему выступает политика стран ОПЕК+. На прошлой неделе страны объединения приняли решение сохранить ранее принятый план наращивания добычи на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с). На этой неделе ОПЕК выпустит ежемесячный отчет по нефтяному рынку.

"Рынок проявит интерес к тому, какие изменения будут внесены в структуру спроса, учитывая ожидания его роста из-за перехода с газа на нефть", - говорится в заметке ING Economics.

нефть

Новости

Правительство Белоруссии решило взимать НДС с иностранных интернет-магазинов

ЦБ включил Тинькофф банк в список системно значимых кредитных организаций

Цена алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года

Цена алюминия превысила $3000 за тонну впервые с июля 2008 года

Visa заявила, что больше не фиксирует нарушений при оплате в Wildberries

Visa заявила, что больше не фиксирует нарушений при оплате в Wildberries

"Газпром" отреагировал на рекордные цены в Европе переводом хранилищ газа на отбор

"Газпром" отреагировал на рекордные цены в Европе переводом хранилищ газа на отбор

"Ренессанс страхование" объявило параметры предстоящего IPO

Цены на нефть достигли максимумов за несколько лет

Цены на нефть достигли максимумов за несколько лет

Чижов посоветовал ЕС увидеть в РФ партнера ради разрешения газового кризиса

Более 130 стран согласились ввести минимальный налог для корпораций в 15%

Совет директоров "Делимобиля" в преддверии IPO пополнился экс-премьером Италии

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });