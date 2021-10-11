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Цена Brent остается у $83,86 за баррель

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти несколько сократили подъем на торгах в понедельник, но WTI держится около максимумов с октября 2014 года на фоне глобального энергетического кризиса.

Скачок цен на природный газ и уголь в Европе и Азии, а также низкие запасы энергоносителей перед приближением зимы в Северном полушарии, заставляют компании переключаться на использование нефти и нефтепродуктов. При этом страны ОПЕК+ продолжают придерживаться ранее согласованного плана восстановления добычи, наращивая ее лишь постепенно.

К 18:05 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,47 (1,78%), до $83,86 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,61 (2,03%), до $80,96 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена Brent поднималась до $84,6 за баррель, WTI - до $82,18 за баррель.

Нефть Brent подорожала примерно на 20% с середины августа, когда энергетический кризис начал усиливаться.

По оценкам саудовской нефтекомпании Saudi Aramco, скачок цен на газ уже привел к повышению спроса на нефть примерно на 500 тысяч баррелей в сутки, поскольку потребители стремятся переключиться с более дорогого газа на несколько более дешевую нефть. Эксперты Citigroup полагают, что этот показатель может достигнуть 1 млн баррелей.

Citigroup повысил прогноз стоимости нефти на текущий квартал до $85 за баррель. Аналитики банка полагают, что цена может подскочить и до $90 за баррель на фоне "увеличения спроса, недостатка предложения, перехода бизнеса с использования газа на нефть и дальнейшего роста цен на энергоносители этой зимой".

В то же время, эксперты Goldman Sachs Group Inc. отмечают возможность замедления темпов глобального экономического подъема, в том числе, из-за скачка цен на энергоносители. Ослабление темпов роста может ослабить спрос на нефть и, соответственно, давление на нефтяной рынок, считают в Goldman Sachs.

Brent WTI ОПЕК Saudi Aramco

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