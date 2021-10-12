Фондовые индексы США завершили торги в минусе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы, резко колебавшиеся в течение торгов в понедельник, завершили сессию в минусе.

В Штатах 11 октября отмечался День Колумба, но фондовые биржи работали в нормальном режиме. В то же время торги US Treasuries не проводились.

"Рынок, возможно, ищет какой-то определенности для дальнейшего движения", - отмечает управляющий директор ETrade Крис Ларкин.

В центре внимания трейдеров остаются глобальные процентные ставки, а также цены на сырье, говорит аналитик Нью-Йоркской фондовой биржи Майкл Рейнкинг.

"Американский рынок госбумаг был закрыт в понедельник, но доходности бондов других стран продолжили подъем", - отметил он. Так, доходность 10-летних гособлигаций Великобритании подскочила до максимального с мая 2019 года уровня на фоне намеков представителей Банка Англии о возможности ужесточения денежно-кредитной политики.

Рост цен на сырьевые товары "касается всех, поскольку может вынудить центробанки быстрее приступить к сворачиванию мер количественного смягчения и рассмотреть повышение ставок", - говорит основатель Navellier & Associates Луис Навелье.

Стоимость нефти WTI по итогам торгов в понедельник составила $80,52 за баррель, что является максимумом с октября 2014 года.

Трейдеры на этой неделе ждут публикации данных об инфляции в США за сентябрь, а также отчетов крупнейших банков страны за третий квартал.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают сохранения инфляции в США в сентябре на уровне предыдущего месяца - 5,3%, инфляции без учета продуктов питания и энергоносителей - на уровне 4%.

Начинающийся сезон отчетности за третий квартал, как ожидается, позволит инвесторам оценить влияние на показатели компаний таких факторов, как усиление инфляции, проблемы в цепочках поставок, нехватка рабочей силы и скачок цен на энергоносители, пишет MarketWatch.

"Это будет сложный и неоднозначный сезон корпоративной отчетности", - отмечает глава подразделения глобальных фондовых рынков PineBridge Investments Аник Сен. По мнению эксперта, показатели выручки и рентабельности многих компаний не оправдают ожиданий рынка.

Аналитики Уолл-стрит ожидают, что прибыль компаний индекса S&P 500 в третьем квартале выросла на 28% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Акции JPMorgan Chase & Co., который опубликует квартальную отчетность в среду, 13 октября, подешевели в понедельник на 2,1%. Котировки акций Citigroup Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Wells Fargo & Co. снизились на 0,9%, 2,8%, 1,3% и 1,5% соответственно. Эти четыре банка обнародуют отчетность за прошедший квартал 14 октября.

Среди других крупных компаний, которые опубликуют квартальную отчетность на этой неделе, - Delta Air Lines Inc., UnitedHealth Group Inc. и Domino's Pizza Inc..

Трейдеры продолжают следить за проблемой потолка госдолга США, решение которой передвинулось на конец текущего года после одобрения временных мер обеими палатами американского Конгресса.

Министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье заявила, что отказ республиканцев одобрить повышение лимита госдолга страны в декабре станет "катастрофой". Она также отметила, что считает необходимым полностью отказаться от лимита госдолга США, который в последние годы стал преимущественно политическим инструментом.

Стоимость бумаг Southwest Airlines Co. опустилась на 4,2%. В прошедшие выходные авиакомпания отменила сотни рейсов, сославшись на неблагоприятные погодные условия и проблемы с контролем за воздушным движением во Флориде.

Акции Merck & Co. подешевели на 0,9%. Фармкомпания в понедельник объявила, что направила в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запрос на одобрение экстренного применения своего препарата от коронавируса COVID-19.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в понедельник упал на 250,19 пункта (0,72%) и составил 34496,06 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 30,15 пункта (0,69%) - до 4361,19 пункта.

Nasdaq Composite потерял 93,34 пункта (0,64%) и составил 14486,2 пункта.