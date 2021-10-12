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JPMorgan позволил клиентам инвестировать в биткойн вопреки мнению Даймона

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор JPMorgan Chase Джеймс Даймон JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон как и прежде считает, что биткойн не имеет ценности, однако возглавляемый им банк будет предоставлять клиентам возможности инвестиций в криптовалюту.

"Лично я считаю, что биткойн не имеет ценности, - заявил он на мероприятии, организованном Институтом международных финансов (IIF). - Наши клиенты взрослые люди. Они не согласны со мной. Вот что создает рынок, - сказал Даймон. - Таким образом, если они хотят иметь возможность купить себе биткойны, мы не можем контролировать это, но мы можем предоставить им законный и как можно более прозрачный доступ к этому рынку".

JPMorgan начал предоставлять своим клиентам доступ к фондам, инвестирующим в криптовалюты, в июле текущего года.

Курс биткойна поднялся на 0,17% на торгах во вторник и составляет $57 485, свидетельствуют данные CoinDesk.

JPMorgan Chase Джеймс Даймон Биткойн США CoinDesk

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