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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Курс биткойна достиг очередного рекорда, превысив отметку в $66000

Курс биткойна достиг очередного рекорда, превысив отметку в $66000
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Курс биткойна достиг очередного рекорда на торгах в среду на фоне запуска первого биткойнового ETF, превысив апрельский максимум в $64888,99.

Стоимость криптовалюты в 17:45 по Москве составила $66433, свидетельствуют данные Coindesk. Ранее в ходе сессии цена поднималась до $66521.

Как сообщалось, во вторник на Нью-Йоркской фондовой бирже начались торги первым биткойновым ETF под тикером BITO. Котировки ProShares Bitcoin Strategy ETF выросли по итогам торгов во вторник почти на 5%, а в среду прибавляют 4,3%.

Криптовалютные компании с 2013 года неоднократно пытались получить одобрение Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на создание биткойновых ETF, однако регулятор всегда отклонял их заявки, и тот факт, что регулятор, наконец, одобрил заявку ProShares, является важнейшим событием для отрасли. Запуск такого ETF повышает легитимность криптовалют и облегчает инвестиции в этот рынок для институциональных инвесторов.

"Это начало нормализации рынка криптоввалют, - отмечает CEO платформы по торговле акциями и криптовалютами Webull Энтони Денье. - Воодушевление витает в воздухе, и оно совершенно оправданно".

США

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