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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сборка на всех трех линиях "АвтоВАЗа" на этой неделе продлится лишь два дня

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - АО "АвтоВАЗ" в связи с отсутствием комплектующих изделий приостановит с 13 по 15 октября включительно работу производственной линий №1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan), производственная линия №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta) будет приостановлена 15 октября один день. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза компании Сергей Зайцев.

Текущая рабочая неделя началась с запуска всех трех производственных линий. При этом, штатный режим работы до конца текущей недели удалось сохранить лишь для производственной линии №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend).

"Накануне был подписан приказ, согласно которому в связи с дефицитом автокомпонентов с 13 по 15 октября включительно будет приостановлена сборка Lada Largus, X-ray, Renault Sandero и Logan, а 15 октября станет днем простоя для выпуска Lada Granta", - уточнил Зайцев.

"АвтоВАЗ" с весны систематически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки автопроизводитель пытался шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

После корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" вновь был вынужден останавливать производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" ожидает улучшения ситуации с поставками автокомпонентов (ABS/ESP) от Bosch в середине октября текущего года. Планируется, что после нормализации ситуации с комплектующими завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен.

Так, суббота 25 сентября стала рабочей для производственной линии №1.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. – СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

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