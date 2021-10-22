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"АвтоВАЗ" может начать неделю с приостановки двух линий в Тольятти

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Из-за дефицита компонентов "АвтоВАЗ" может 25 октября на один день приостановить работу производственной линии N5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta), c 25 по 26 октября включительно - производственной линии N1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan), сообщил "Интерфаксу" глава профсоюза "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев

"Подобные графики работы обсуждались руководством компании, но окончательное решение не принято, приказа нет", - сказал он.

Таким образом, простоя на следующей неделе может избежать лишь производственная линия N3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend).

На странице профсоюзной организации "АвтоВАЗа" сообщается, что президент компании Николя Мор подписан приказ о работе предприятия с 25 октября по 7 ноября, согласно которому руководители должны определить списки работников, занятых на производстве в соответствии с графиком сменности.

"Для незадействованного персонала рабочие дни по графикам сменности с 25 октября по 7 ноября 2021 года считаются нерабочими днями с сохранением заработной платы", - уточняется в приказе.

21 октября губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление, согласно которому в связи с осложнением ситуации с COVID-19 в регионе вводятся нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. Ограничения не затронут системообразующие предприятия. При этом работодателям рекомендовано перевести своих сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы и определить минимальную численность работников для обеспечения функционирования предприятия.

"АвтоВАЗ" с весны систематически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки автопроизводитель пытался шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

АвтоВАЗ Тольятти Сергей Зайцев Самарская область Николя Мор коронавирус

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