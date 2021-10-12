В ФАС сочли, что сложный период на топливном рынке вскоре будет пройден

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Острота проблем на топливном рынке снизилась, сложный период вскоре будет пройден, сообщил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

"Ситуация на рынке нефтепродуктов волатильная. В первую очередь это касается независимых операторов, и мы находимся в контакте с ассоциациями независимых операторов. Они испытывают проблемы в случае роста (оптовой - ИФ) стоимости топлива, когда маржинальность снижается очень заметно, и тогда они практически балансируют на грани нескольких процентов маржинальности. Но мы работаем с биржей - был поднят норматив объемов, которые необходимо продавать на бирже со стороны нефтяных компаний. Может быть, он недостаточный, хотя некоторые компании перевыполняют этот уровень, а некоторые, может быть, еще недостаточно обеспечили объемы", - сказал он.

Шаскольский также отметил, что ситуация на мировом рынке тоже имеет значение, поскольку есть влияние экспортной альтернативы. "Бывают моменты, когда компании и рынок чувствуют себя в порядке - когда маржинальность появляется. Сейчас она находится на грани. Но я думаю, что все этот сложный период с напряжением вскоре пройдут", - высказал мнение глава ФАС.

Комментируя проблему диспаритета оптовых и розничных цен на рынке нефтепродуктов, Шаскольский сказал: "Периодически он проявляется. В летний сезон он был чувствителен, а сейчас напряжение немного спадает из-за снижения объемов потребления. Как только возникает проблема дальнейшего диспаритета, мы поднимаем вопрос совместно с Минэнерго об увеличении объемов продаж на бирже, тогда происходит насыщение рынке. То есть мы держим эту ситуацию на постоянном контроле. Действуем методом убеждения, коммуницируем и с биржей, и с нефтяными компаниями, и с Минэнерго. Следим за этим постоянно, сейчас острота этой проблемы снизилась".