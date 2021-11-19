Минэнерго допустило субсидирование жд-поставки топлива для сибирских регионов

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сибирские регионы, возможно, получат субсидирование железнодорожных поставок нефтепродуктов по аналогии с Дальним Востоком. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации.

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, комментируя ремарку сенатора о том, что дизельное топливо на Дальнем Востоке может стоить дороже, чем бензин, отметил, что в отношении ДФО готовится специальная субсидия по жд-доставке нефтепродуктов в размере 4 тыс. рублей за тонну.

"Это значимый показатель, и это обеспечит стабильность на топливном рынке (Дальнего Востока - ИФ). В центральной части страны работает много крупных компаний, так называемых ВИНК (вертикально интегрированная нефтяная компания - ИФ), которые могут позволить себе сдерживать цены. А на Дальнем Востоке в основном независимые операторы работают. И чтобы им помочь, эти меры (субсидирование - ИФ) приняты. Кроме того, мы работаем с ассоциациями независимых заправок и обсуждаем дополнительные меры взаимодействия, чтобы обеспечить недопущение роста топлива на заправках", - сказал Шаскольский.

Замглавы Минэнерго Сорокин в свою очередь добавил, что согласование субсидии в 4 тыс. руб. за тонну для жд-поставок топлива на Дальний Восток уже завершается.

"Сейчас совместно с Минфином завершаем подготовку правил выделения данной субсидии, которые будут готовы на днях. Это позволит существенно снизить премиальность Дальнего Востока, потому что товар туда может ехать аж из Башкирии. В данное субсидирование войдут все регионы Дальнего Востока плюс, возможно, еще сибирские", - добавил Сорокин.

"Что касается объемов производства, то сейчас ФАС, Минэнерго совместно с компаниями фактически в ежедневном режиме проводит штабы, чтобы по каждому НПЗ выставлять цели по торгам на бирже. По бензинам ситуация с ценами уже снизилась, по дизелю такая же работа ведется и будет продолжена", - добавил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильному комитету палаты совместно с Минэнерго проработать вопрос снижения цены поставок нефтепродуктов на Камчатку, Чукотку и в Магаданскую область, поскольку эти субъекты не вошли в список регионов ДФО, поставка нефтепродуктов по железной дороге в которые будет субсидироваться со следующего года.

Как сообщалось, Минэнерго и ФАС подготовили проект постановления правительства о субсидировании РЖД при поставках нефтепродуктов в Дальневосточный федеральный округ, предполагающий скидку к тарифу в размере до 4000 рублей за тонну бензина, дизтоплива и авиакеросина.

Субсидирование ж/д перевозки моторного топлива на Дальний Восток планируется в 2022-23 гг. В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшую трехлетку на эти цели из федерального бюджета предполагается направить 9,841 млрд и 8,934 млрд руб. соответственно. Средства получит Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) РФ для возмещения затрат ОАО "Российские железные дороги", которое снизит тарифы.

Исторически на Дальнем Востоке недостаток нефтеперерабатывающих мощностей: здесь действуют всего два НПЗ, а перевозка топлива из Центральной и Восточной Сибири повышает стоимость топлива из-за логистического плеча и ставки железнодорожных тарифов. В связи с этим уже несколько лет обсуждается тема субсидирования железнодорожного тарифа в ДФО. Одно из последних предлагаемых решений - льготный тариф на перевозку нефтепродуктов в ДФО в размере 4 тыс. рублей за тонну.