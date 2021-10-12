РФ не планирует запрещать покупку криптовалют на иностранных биржах

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия не планирует идти по пути Китая и вводить запрет на покупку гражданами криптовалют на иностранных биржах, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Сейчас я могу сказать только то, что у нас расчеты (в криптовалюте - ИФ) на территории РФ запрещены. При этом граждане могут покупать и пользоваться кошельками за пределами РФ. Так оно пока, я думаю, и останется. Пока нет планов что-то менять", - сказал он.

Ранее во вторник в ходе лекции "Цифровизация финансовых рынков" в МГИМО Моисеев, отвечая на вопросы студентов, еще раз подтвердил позицию властей РФ о том, что криптовалюта не будет разрешена для использования в качестве средства платежа внутри страны, так как это может означать утрату контроля за денежной массой.

"Позиция сейчас - это запрет на операции с криптовалютами на территории РФ. В принципе те страны, в первую очередь, Швеция, например, которые допустили (в качестве средства платежа - ИФ) криптовалюты, сейчас столкнулись с тем, что национальные валюты не принимаются в целом ряде организаций. Вы в Стокгольме в некоторых местах не сможете расплатиться кронами, от вас потребуют криптовалюту", - сказал Моисеев.

"Конечно, у российского гражданина может быть открыт кошелек за пределами РФ, но именно операции внутри РФ - они будут подвержены запретам, я думаю, что на всем просматриваемом будущем, по причине того, что это - финансовый суверенитет", - добавил он.

При этом замглавы Минфина отметил, что как в Гражданском кодексе, так и в профильных законах предстоит дать определение многим новым финансовым терминам: цифровая валюта, информация, передающаяся по блокчейну. "Блокчейн, очевидно, займет свою нишу и будет использоваться там, где необходимы равные права", - сказал Моисеев.

На прошлой неделе глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что депутаты подумают над законодательным ограничением на вложения неквалифицированных инвесторов в криптовалюты и криптоактивы. Данные меры, по мнению главы комитета, необходимы для защиты частных инвесторов. По его словам, на приобретение цифровой валюты сейчас идут миллиарды долларов, есть большой риск, но и большая доходность. "Здесь нам нужно, конечно, прописать в законодательстве нормы, которые оградят неквалифицированного инвестора в непродуманные вложения в цифровые валюты", - сказал Аксаков.

Ситуация с криптовалютами за рубежом и в России

В сентябре Китай запретил иностранным биржам предоставлять услуги по покупке криптовалюты на территории страны, с весны также страна последовательно ведет борьбу с майнингом криптовалют. Одновременно ряд европейских стран и США частично снимают ограничения на использование криптовалют в качестве финансового инструмента. В частности, в Швеции использование криптовалюты разрешено властями, при этом ее покупка рассматривается как операции с активами, соблюдаются нормы антиотмывочного законодательства.

В России вопрос законодательного регулирования криптовалют отражен в законе о цифровых финансовых активах: запрещен выпуск не обеспеченных реальными активами криптовалют на российских финансовых площадках, также запрещены расчеты в них, при этом разрешена покупка на зарубежных площадках.

По данным агрегатора CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют в текущем году колеблется от $1 трлн до более чем $2 трлн. В пиковый месяц роста стоимости биткойна в мае капитализация достигала $2,4 трлн.