"Газпром" вернул себе лидерство по уровню рыночной капитализации в РФ

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Капитализация "Газпрома" к концу основных дневных торгов Московской биржи 12 октября составила 8,64 трлн рублей, компания вернула себе первое место в России по уровню рыночной капитализации, утраченное в начале торгов вторника.

С лидирующей позиции "Газпром" потеснил Сбербанк, капитализация которого с учетом привилегированных акций опустилась до 8,507 трлн рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", смена лидера по уровню рыночной капитализации произошла вследствие разной динамики акций "Газпрома" и Сбербанка. Так, если ценные бумаги газового концерна после умеренного снижения в начале торгов вторника в дальнейшем перешли к боковой динамике на фоне стабильных цен на газ (и по итогам основной сессии их снижение составило 1,3%, до 364,99 рубля за штуку), то котировки обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка в ходе торгов 12 октября усилили падение под давлением общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита" к риску и закрыли дневную сессию со снижением на 2,3-2,5%.