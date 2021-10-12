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Сбербанк стал лидером по уровню капитализации в РФ, обогнав "Газпром"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Капитализация Сбербанка РФ с учетом привилегированных акций достигла в начале торгов во вторник 8,665 трлн рублей, и банк впервые с начала сентября поднялся на первое место в России по уровню рыночной капитализации. С лидирующей позиции Сбербанк потеснил "Газпром", капитализация которого опустилась до 8,662 трлн рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", смена лидера по уровню рыночной капитализации произошла вследствие разной динамики акций и Сбербанка и "Газпрома". Ценные бумаги газового концерна в последние дни снижались в рамках коррекции вслед за развернувшимися вниз ценами на газ (с пиковых уровней, достигнутых на прошлой неделе, цены на газ упали почти в 2 раза), и во вторник эта негативная динамика сохранилась. В то же время котировки обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка умеренно подрастали в течение последних нескольких дней и лишь утром 12 октября немного снизились, причем снижение было относительно скромным.

Так, ценовые потери акций Сбербанка в начале торгов на Московской бирже во вторник составили всего 0,3-0,5%, в то время как падение ценных бумаг "Газпрома" превышало 1%.

Сбербанк Газпром МосБиржа

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