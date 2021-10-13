Почта банк продал процессинговую компанию "Мультикарта" группе Т1 за 1,9 млрд рублей

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Почта банк продал процессинговую компанию "Мультикарта" группе Т1, сумма сделки - 1,9 млрд рублей, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Т1.

Сделка была закрыта 1 октября 2021 года.

"Мультикарта" с 1994 года оказывает процессинговые и сервисные услуги и входит в тройку крупнейших игроков в своем секторе. Компания обслуживает более 50 российских и зарубежных банков, в том числе банковскую группу ВТБ и Почта банк (с сентября вновь контролируется группой ВТБ - ИФ). Процессинговый центр, в авторизационной базе которого находится 100 млн карт, обрабатывает более 6 млрд транзакций в год. "Мультикарта" также выступает в качестве сервисной компании, обеспечивая не только процессинговое, но и техническое обслуживание для 20 тыс. банкоматов и 350 тыс. POS-терминалов.

Как сообщили в Т1, в продуктовый портфель группы войдут услуги "Мультикарты", в частности, процессинг, эквайринг, сервисное обслуживание банкоматов и терминального оборудования. В первую очередь, они могут быть востребованы заказчиками из финансового сектора, ритейла и транспортной отрасли.

Развитие "Мультикарты" будет происходить по двум направлениям. Первое - расширение сотрудничества с группой ВТБ, в частности, обеспечение процессингового обслуживания для дочерних банков в других странах и участие в процессе создания, выведения на рынок и масштабирования новых продуктов и сервисов объединенными командами представителей ВТБ от бизнеса, функциональных линий и IT с вендорами-партнерами. Второй важной задачей станет развитие компании в качестве рыночного игрока, которое предполагает оказание процессинговых и сервисных услуг банкам, а также использование наработанных компетенций в новых сегментах (маркетплейсы, ритейл, транспортная отрасль).

Группа Т1 - многопрофильный холдинг, предоставляющий полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании Т1 Интеграция, Т1 Консалтинг, Т1 Cloud, "Рексофт" и "Иннотех". В 2020 году оборот холдинга составил 59,2 млрд рублей.

"Мультикарта" является партнером международных платежных систем Visa, MasterCard, American Express, Union Pay, JCB и НСПК "Мир". Согласно отчетности компании за 2020 год, ее выручка составила 5,65 млрд рублей, чистая прибыль - 794,7 млн рублей.