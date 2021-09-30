ВТБ получил разрешение ФАС на возвращение контроля над Почта банком

В ближайшие дни банк выкупит две акции

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ в ближайшие дни вернет контроль над Почта банком, консолидирует его в отчетности позже - после внесения изменений в акционерное соглашение с "Почтой России", сообщил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы завершаем сейчас процедуру приобретения двух акций у президента - председателя правления Почта банка. Мы получили разрешение ФАС на эту транзакцию. Мы получили директиву правительства (для голосования на наблюдательном совете - ИФ)", - сказал Пьянов.

"Две акции будут реализованы буквально в следующие дни", - добавил он. Пьянов отметил, что ВТБ выкупает их у главы Почта банка Дмитрия Руденко за 5,995 тыс. рублей. Оценка стоимости банка была произведена по размеру его капитала.

"Я допускаю, что две акции будут приобретены внутри сентября, а подписание нового акционерного соглашения будет запланировано на октябрь", - заявил член правления ВТБ. Таким образом, Почта банк будет консолидирован в отчетности группы уже в четвертом квартале 2021 года.

"Мы четко понимаем, банк, который имеет в названии "почта", не имеет шансов для развития без сохранения тесного партнерства с "Почтой России", - подчеркнул Пьянов.

Ранее сообщалось, что ВТБ до конца года скорректирует стратегию развития Почта банка, хочет реализовывать на его платформе свои продукты.

ВТБ и "Почта России" при создании совместного банка договаривались, что контролировать его будет ВТБ. Однако под угрозой расширения санкций в 2018 году ВТБ деконсолидировал Почта банк, продав две акции председателю его правления Дмитрию Руденко. ВТБ в настоящее время принадлежит 50% минус одна акция Почта банка, таким же пакетом владеет "Почта России".

"Мы считаем, что сегодня снижены риски введения жестких санкций в отношении банка", - заявил ранее глава ВТБ Андрей Костин, объясняя решение вернуть контроль над Почта банком. Второй причиной он указал планы акционеров пересмотреть модель развития Почта банка. По мнению Костина, прежняя концепция почтовых банков, которые представляют собой большое количество офисов, в условиях цифровизации несколько нивелирована.

Почта банк создан в 2016 году на базе Лето банка группой ВТБ и "Почтой России". Банк развивает масштабную региональную сеть на базе почтовых отделений, занимает 25-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". На конец 2020 года региональная сеть банка насчитывала 19 тыс. точек обслуживания, клиентская база - 16 млн клиентов.

Чистая прибыль Почта банка по МСФО в первом полугодии 2021 года снизилась в 5,4 раза - до 0,6 млрд рублей. Активы группы на конец июня составили 459,2 млрд рублей, обязательства - 395,7 млрд рублей, капитал - 63,5 млрд рублей.

ВТБ и "Почта России" регулярно докапитализируют Почта банк. Кроме того, банки группы ВТБ предоставили ему ряд субординированных займов.