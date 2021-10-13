Х5 открыла самый крупный даркстор для онлайн-гипермаркета

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - X5 Group сообщила, что открыла в Москве новый даркстор (dark store - "магазин-склад" для обслуживания онлайн-заказов) для онлайн-гипермаркета "Vprok.ru Перекресток" общей площадью 37 тыс. кв. м.

Он стал третьим в Москве и пятым в России, а также самым крупным из аналогичных объектов онлайн-гипермаркета, уточнили в пресс-службе Х5.

Сначала он будет вмещать 30 тысяч позиций, к концу года вместимость вырастет до 120 тысяч. В нем зона, где хранятся непродовольственные товары или товары с увеличенным сроком годности, была увеличена в четыре раза по сравнению с другими объектами онлайн-гипермаркета.

Даркстор обрабатывает около 500 заказов в день, его работу обеспечивают около 220 сотрудников и 30 автомобилей. После выхода на полную мощность количество обрабатываемых заказов увеличится до 8 тысяч, количество сотрудников и автомобилей - до 600 и 200 соответственно. В компании отметили, что за счет введения даркстора совокупная мощность онлайн-гипермаркета Х5 в Московском регионе выросла на 40%.

В настоящее время "Vprok.ru Перекресток" обрабатывает до 15 тысяч заказов в день. По итогам II квартала суммарное количество заказов превысило 1 млн, увеличившись на 13% год к году. Оборот (GMV) онлайн-гипермаркета в апреле-июне вырос на 21,7%, до 5,06 млрд рублей, средний чек - на 6,3%, до 4,877 тысяч рублей.

Сейчас заказы Х5 обрабатываются в пяти дарксторах: трех в Москве, одном в Санкт-Петербурге и одном в Нижнем Новгороде. Курьерская доставка "Vprok.ru Перекресток" действует в Москве, Петербурге, а также Московской, Ленинградской, Нижегородской, Рязанской, Тульской и Тверской областях, там клиенты могут выбрать из более чем 70 тысяч наименований товаров.

Еще в 57 регионах онлайн-гипермаркет работает в формате самовывоза, к заказу доступен ассортимент в 40 тысяч наименований. Покупатели могут получить заказ на кассе ближайшего магазина "Пятерочка" или в пункте выдачи 5Post.