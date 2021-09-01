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Сбер задумался об инвестировании в онлайн-бизнес Х5

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Структуры Сбербанка хотят инвестировать в онлайн-бизнес X5 Group, включающий "Vprok.ru Перекресток" и сервисы экспресс-доставки, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники.

По их словам, в Сбере вопросом занимается первый зампред правления банка Лев Хасис, который в 2006–2011 годах был гендиректором X5.

Сбербанку принадлежит сервис доставки "Сбермаркет". По данным Infoline, X5 занимает первое место в России по продажам продуктов питания онлайн, в январе—июне 2021 года оборот цифровых сервисов группы вырос на 64,41% в годовом измерении, до 23,6 млрд рублей. "Сбермаркет" в этом рейтинге второй с оборотом 21,7 млрд рублей, год к году он увеличился на 223%.

В Сбербанке отказались от комментариев. В X5 изданию сказали, что обсуждали разные формы возможного сотрудничества с несколькими потенциальными партнерами на рынке e-commerce, инвестфондами и банками, имеющими инвестиционные подразделения.

Интерес к онлайн-бизнесу X5 также проявляет "AliExpress Россия", сообщил один из источников газеты.

X5 Group - крупнейший в России ритейлер с выручкой в 1,05 трлн рублей по итогам первого полугодия. Компания управляет магазинами "у дома" "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток" и гипермаркетами "Карусель".

В июне X5 сообщила, что выделила онлайн-супермаркет "Vprok.ru Перекресток", экспресс-доставки и сервис "Около" в отдельную структуру, для развития которой будет рассмотрено несколько вариантов, включая привлечение инвесторов на открытом рынке или через стратегическое партнерство. Для возможного IPO в 2022–2023 годах онлайн-бизнес оценивался в $3–4,5 млрд.

В ноябре прошлого года на фоне успешного IPO онлайн-ритейлера Ozon Х5 заявила, что рассматривает частное размещение или IPO для привлечения инвесторов в свои цифровые бизнесы.

Сбербанк Сбер Лев Хасис Сбермаркет X5 Group Vprok.ru Перекресток Около AliExpress Россия

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