Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Песков заявил, что ситуация с инфляцией находится под контролем правительства

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ держит на контроле ситуацию с инфляцией в стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ЭкономикаВ Кремле объяснили повышение прогноза по инфляции в РФ на 2021 годЧитать подробнее

"Этой ситуацией правительство занимается", - заявил Песков журналистам. Он заверил, что "правительство четко фиксирует тенденции", связанные с инфляцией.

Представитель Кремля назвал резкий рост инфляции в РФ "реальностью, с которой мы сталкиваемся", и объяснил это влиянием как внутренних, так и внешних факторов. "Все-таки надо отдать должное, что такой рост мог бы быть и больше. Потому что факторы внешние и внутренние давят очень серьезно", - подчеркнул Песков.

В Кремле признали, что, несмотря на усилия правительства и Центробанка РФ, негативных последствий, связанных с ростом инфляции, избежать не удается.

Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что "именно благодаря тому, что делает правительство, ЦБ, удается это сдерживать, все-таки как-то амортизировать". "Но, конечно, быть абсолютно свободными от негативных последствий (роста инфляции - ИФ), к сожалению, невозможно", - отметил он.

Дмитрий Песков инфляция

Новости по теме

Новости

РФ максимально увеличила поставки газа в Европу

РФ максимально увеличила поставки газа в Европу

РФ увеличила поставки электроэнергии в Китай почти вдвое

Квартальная выручка LVMH взлетела на 20%

Квартальная выручка LVMH взлетела на 20%

"Лента" запустила продажи через Ozon

Bloomberg сообщил, что Apple произведет меньше iPhone 13 из-за дефицита чипов

Bloomberg сообщил, что Apple произведет меньше iPhone 13 из-за дефицита чипов

Отбор из ПХГ в Европе вот-вот превысит объем закачки

"Газпром" вернул себе лидерство по уровню рыночной капитализации в РФ

"Газпром" вернул себе лидерство по уровню рыночной капитализации в РФ

МВФ улучшил прогноз роста ВВП РФ в 2021 году до 4,7%

Путин предложил индексировать маткапитал по фактической инфляции

Путин предложил индексировать маткапитал по фактической инфляции

ЦБ зафиксировал увеличение темпов роста зарплат в РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });