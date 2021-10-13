Песков заявил, что ситуация с инфляцией находится под контролем правительства

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ держит на контроле ситуацию с инфляцией в стране, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Этой ситуацией правительство занимается", - заявил Песков журналистам. Он заверил, что "правительство четко фиксирует тенденции", связанные с инфляцией.

Представитель Кремля назвал резкий рост инфляции в РФ "реальностью, с которой мы сталкиваемся", и объяснил это влиянием как внутренних, так и внешних факторов. "Все-таки надо отдать должное, что такой рост мог бы быть и больше. Потому что факторы внешние и внутренние давят очень серьезно", - подчеркнул Песков.

В Кремле признали, что, несмотря на усилия правительства и Центробанка РФ, негативных последствий, связанных с ростом инфляции, избежать не удается.

Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что "именно благодаря тому, что делает правительство, ЦБ, удается это сдерживать, все-таки как-то амортизировать". "Но, конечно, быть абсолютно свободными от негативных последствий (роста инфляции - ИФ), к сожалению, невозможно", - отметил он.