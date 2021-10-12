В Кремле объяснили повышение прогноза по инфляции в РФ на 2021 год

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Кремле объяснили повышение прогноза по инфляции на 2021 год зависимостью от внешних рынков.

Просьба прокомментировать повышение правительством инфляционных ожиданий в прогнозе прозвучала в ходе общения журналистов с пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым во вторник. Представители СМИ напомнили, что министерство экономического развития связывает такой прогноз с ростом цен на продовольствие. Пескова спросили, почему не удается решить эту проблему.

"Потому что Россия не может жить в замкнутом контуре. Россия является участником международной экономической жизни и тенденции в целом на международных рынках, какие-то посткризисные волатильности и так далее, они как раз являют собой гнет для цен и, к сожалению, мы не можем быть свободными от этого влияния", - сказал Песков.

По его словам, властям, тем не менее, удается "значительно амортизировать этот процесс". "Но полностью его исключить, конечно, не может ни одна страна", - сказал Песков.

Ранее во вторник министр экономического развития Максим Решетников сообщил журналистам, что Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8% на фоне роста цен на овощи.

По его словам, годовая инфляция в РФ сейчас около 7,5% - "вблизи пика", но из-за ряда факторов ожидать ее существенного снижения к концу года не приходится.

При этом он подчеркнул, что макропрогноз на 2022-2024 годы полностью сохранен, в том числе министерство ожидает замедления годовой инфляции в РФ до таргета в 4% к концу 2022 года.