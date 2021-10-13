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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Президент РФ допустил цену на нефть в $100 за баррель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин допустил, что цена на нефть может вырасти до 100 долларов за баррель, об этом он заявил в среду на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Вполне возможно", - ответил он на соответствующий вопрос модератора заседания.

Российский лидер отметил, что нефть сейчас растет в цене, Россия вместе с партнерами по ОПЕК+ делает все для того, чтобы "нефтяной рынок стабилизировался окончательно". По словам Путина, РФ и другие страны ОПЕК+ не допускают резких скачков нефтяных цен, поскольку "это не в наших интересах".

Он отметил, что решения о сдерживании добычи нефти - это "сложные решения для наших компаний", поскольку Россия добывает нефть в сложных климатических условиях, но в итоге выиграли и рынок, и компании, и бюджет.

"Но мы еще не достигли докризисного уровня добычи в 11 млн б/с. Наша задача - наращивать добычу в соответствии с потребностями рынка", - сказал Путин.

"Мы не стремимся сдерживать добычу, чтобы цены подскочили до небес. Мы за то, чтобы это движение было плавным и сбалансированным", - резюмировал он.

Владимир Путин ОПЕК+

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