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"ЮТэйр" перевела долг перед банком "Россия" на свою ремонтную структуру

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" перевело долг перед банком "Россия" по кредиту в размере 23,7 млрд руб. на подконтрольное АО "ЮТэйр-Инжиниринг", работающее в сфере ремонта авиатехники.

Соглашение о переводе долга подписано 12 октября, следует из сообщения "ЮТэйр". Срок исполнения по сделке - до 1 мая 2022 года. Залогодателем выступает контролирующий акционер авиакомпании - АО "АК-Инвест".

Кроме того, согласно сообщению, внесены изменения в действующий договор между "ЮТэйр" и банком "Россия" об условиях предоставления кредита на 18,9 млрд руб. Меняются сроки погашения и уплаты процентов по кредиту, размер процентной ставки. Соответствующее допсоглашение к договору подписало подконтрольное авиакомпании АО "ЮТэйр - Вертолетные услуги" (ЮВУ), которое выступает в качестве поручителя и залогодателя. Срок исполнения по этой сделке - до 31 марта 2022 года.

Кредиты на 23,7 и 18,9 млрд руб. находившаяся на грани банкротства "ЮТэйр" привлекла еще в 2015 году. Изначально средства ей предоставил синдикат из 11 банков (крупнейшими по сумме выданных кредитов были "Траст", "Россия", Сбербанк, но к концу прошлого года долги перед ними выкупила "Россия".

В сообщении также сказано, что 12 октября ЮВУ подписало договор поручительства перед "Россией" за исполнение "ЮТэйр" всех платежных обязательств по кредитному договору, заключенному банком и авиакомпанией в сентябре этого года. Речь идет о предоставлении 12-летнего кредита на 12 млрд руб. Сумма кредита с учетом начисленных процентов за весь срок действия составит 21,47 млрд руб., говорилось в раскрытии "ЮТэйр". Долг необходимо погасить до 28 декабря 2032 года. Срок исполнения обязательств по договору поручительства ЮВУ - 28 декабря 2035 года. В свою очередь "ЮТэйр" в обеспечение исполнения платежных обязательств по новому кредиту "России" подписала договор залога прав по договору банковского счета, сказано в сообщении.

Реструктуризацию своих многомиллиардных долгов перед банками и кредиторами "ЮТэйр" начала в конце прошлого года. Сообщалось, что в декабре компания договорилась со Сбербанком о переносе на 10 лет срока погашения обязательств по кредиту на 21,3 млрд руб. и переводе их на ЮВУ. Кроме того, в июле акционеры перевозчика одобрили допэмиссию на 13,6 млрд руб. в пользу АО "АК-Инвест", ООО "Нефть-консалтинг" и АО "ЮТэйр-Инжиниринг" для конвертации долгов перед этими компаниями в акции.

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. С долей 50,1% компанию контролирует АО "АК-Инвест" - 100%-ная "дочка" НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом принадлежавшая НПФ "Сургутнефтегаз". Другие крупнейшие акционеры - Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

ЮТэйр банк Россия

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