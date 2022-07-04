Акционеры "ЮТэйр" решили не выплачивать дивиденды за 2021 год

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" на годовом заочном собрании 30 июня утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2021 год, сообщила компания. Такую рекомендацию акционерам ранее дал наблюдательный совет компании.

В 2021 году "ЮТэйр" получила 3,8 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ и 26,8 млрд рублей по МСФО.

Последний раз "ЮТэйр" выплачивала дивиденды из чистой прибыли по РСБУ за 2012 год: из расчета 20 копеек на акцию всего было выплачено 115,4 млн руб.

В 2021 году группа "ЮТэйр" завершила работу с кредиторами по комплексной реструктуризации долговых обязательств, что позволило снизить долговую нагрузку группы и улучшить показатели. Так, доходы выросли на 37% - до 76,8 млрд рублей, операционная прибыль составила 9,6 млрд рублей.

"После снятия ковидных ограничений спрос на внутренние перевозки в 2021 году постепенно начал расти, и мы перестроили операционные процессы под потребности внутреннего рынка: запустили 36 новых региональных маршрутов и увеличили частоту рейсов по России. Группа продолжит курс на развитие транспортной доступности регионов, оптимизацию расходов, рост загрузки и продаж", - заявил через пресс-службу гендиректор компании Андрей Мартиросов.

Акционеры также утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, аудитора на 2022 год, избрали наблюдательный совет, ревизионную комиссию.

В группу "ЮТэйр" входят одноименная пассажирская авиакомпания, вертолетные перевозчики, компании в сфере ремонта и техобслуживания воздушных судов, аэропорты Сургута и Усть-Кута. Группу "ЮТэйр" контролирует АО "АК-инвест", учредителем которого является НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом связанное с НПФ "Сургутнефтегаз".