Цены на курятину в РФ за неделю прибавили еще 1,5%

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на мясо кур в РФ за неделю с 5 по 11 октября составил 1,5%, сообщил Росстат в среду.

Неделей ранее цены повысились на 1,6%, с начала года – на 22,6%.

Как уточнил Росстат, за неделю в 51 регионе цены выросли на 0,1-2%, в 26 – на 2,1-5,9%. В 4 субъектах цены не изменились, в 4 – снизились на 0,1-1,1%.

Цены на свинину за неделю повысились на 0,45% (на 0,72% неделей ранее), на говядину - на 0,31% (на 0,56%).

Росстат также сообщил, что рост цен на яйца замедлился до 3,31% с 4,43% неделей ранее. В 63 регионах рост составил 0,1-5%, в 20 - 5,1-12,3%. В Чукотском автономном округе цены не изменились, в Ханты-Мансийском – снизились на 0,6%.

Как сообщалось, во вторник на брифинге глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Минсельхоз разработал план первоочередных мер, направленных на расширение предложения, в первую очередь – мясной и плодоовощной продукции. На запрос о деталях этого плана аграрное ведомство пока не ответило.