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Птицеводы за неделю подняли цену на тушки кур на 1,9%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - В России за неделю, которая закончилась 13 октября, птицеводы повысили цены на курятину (тушка) на 1,9%, до 133 370 рублей за тонну (без НДС), следует из системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза.

Цены на живую птицу за неделю выросли на 1,1%, до 94 720 рублей за тонну.

Минсельхоз напомнил, что производство мяса птицы в январе-августе 2021 года снизилось в годовом измерении на 1,7%, до 4 053 900 тонн.

Свиноводы за эту же неделю цены снизили. Свиные полутуши за неделю подешевели на 0,8%, до 186 140 рублей за тонну. Цены на живых свиней снизились на 1,2%, до 122 700 рублей за тонну.

Производство свиней в сельхозорганизациях в январе-августе выросло на 1,6%, до 3,19 млн тонн.

На рынке говядины полутуши подорожали на 0,5%, до 263 630рублей за тонну. Цены на живой крупный рогатый скот снизились на 0,3%, до 129 490 рублей.

За первые восемь месяцев 2021 года в России было произведено 679 800 тонн крупного рогатого скота, что на 4,6% больше прошлогоднего.

По данным Росстата, потребительские цены на мясо кур за неделю с 5 по 11 октября выросли на 1,5%, на свинину - на 0,45%, на говядину - на 0,31%.

Минсельхоз Росстат

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