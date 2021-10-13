Холдинговая компания ЦИАНа подала документы для IPO в Нью-Йорке

Также компания планирует листинг на Мосбирже

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Сервис по продаже и аренде недвижимости Циан готовится к проведению IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала холдинговая компания сервиса Cian plc, следует из материалов компании.

В рамках IPO планируется разместить американские депозитарные акции (ADS) Сian plc, которые будут торговаться под тикером CIAN.

Также компания планирует подать заявку на листинг ADS на "Московской бирже".

Параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, пока не определены. Планируется, что акции в ходе IPO будет продавать как сама компания, так и ее нынешние акционеры, следует из проспекта к сделке.

Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, "Ренессанс Капитал", "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк и "Тинькофф".