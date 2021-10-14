Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Иван Таврин оказался миноритарием сервиса ЦИАН

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Владелец телевизионного холдинга ЮТВ и SPAC-компаний Kismet, экс-глава "Мегафона" Иван Таврин оказался миноритарием холдинговой компании сервиса продажи и аренды недвижимости ЦИАН, следует из проспекта к IPO кипрской CIAN plc.

В документе говорится, что багамская OTAGA Limited, бенефициаром которой является Таврин, владеет 653 764 акциями, или 1,01% CIAN plc.

Инвесткомпания OTAGA контролируется Sequent (Schweiz) AG, которое, в свою очередь, является доверенным управляющим The Goodwill Guy Trust, указано в проспекте. Таврин является бенефициаром этого траста, и, соответственно, пакета акций CIAN plc.

Крупнейшим акционером CIAN является фонд Elbrus Capital с долей 65,34%, еще 14,11% - у структур Goldman Sachs.

У CEO ЦИАНа Максима Мельникова - 6,64% кипрской компании.

Еще 11,52% CIAN принадлежит компании MPOC Technologies, бенефициаром которой является сооснователь ЦИАНа Дмитрий Демин; 1,37% - у Joox Limited Сергея Осипова, который руководил одним из проектов, впоследствии ставшим составной частью ЦИАНа в период его формирования.

Таврин, Elbrus Capital и Goldman Sachs участвуют в одних и тех же проектах не впервые.

Elbrus Capital с долей 31,9% является совладельцем рекрутингового сервиса HeadHunter (HH), IPO которого состоялось в 2019 году. У Goldman Sachs - 8,7% HH.

У Таврина, в свою очередь, был опцион на выкуп HH, который он получил от Mail.ru Group (переименована в VK в 2021 году) в рамках сделки по продаже интернет-холдингу своей доли "ВКонтакте" в 2014 году.

В начале 2016 года Mail.ru Group продала 100% HH консорциуму инвесторов во главе с Elbrus Capital - Таврин опцион на выкуп рекрутингового сервиса не реализовал.

При этом между основными акционерами HH и Тавриным были заключены соглашения, по которым структура последнего получала часть прибыли от реализации ими акций, в частности, в ходе IPO и SPO HH. Ранее сообщалось, что соглашения освобождают акционеров HH от ранее заключенного договора, по которому Таврин имел преимущественное право на выкуп рекрутингового сервиса.

ЦИАН CIAN Otaga The Goodwill Guy Trust ЮТВ Kismet Иван Таврин Elbrus Capital

Новости по теме

Новости

МИД РФ анонсировал визит в Москву делегации талибов на следующей неделе

Пандемия коронавируса

Рестораторы предсказали расцвет теневого бизнеса из-за введения QR-кодов

Рестораторы предсказали расцвет теневого бизнеса из-за введения QR-кодов

Что случилось этой ночью: четверг, 14 октября

Путин согласился, что Навальный оказался не в лучших для жизни условиях

Путин пока не решил, будет ли баллотироваться в 2024 году

Ректор "Шанинки" Зуев отправлен под домашний арест

Посольство Узбекистана заявило об амнистии в РФ для 158 тыс. граждан республики

Посольство Узбекистана заявило об амнистии в РФ для 158 тыс. граждан республики

Что произошло за день: среда, 13 октября

В Думе заявили, что Нобелевка не должна расцениваться как иностранное финансирование

В Думе заявили, что Нобелевка не должна расцениваться как иностранное финансирование

В МФЦ Казани выстроились очереди на подтверждение личности для получения QR-кода

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });