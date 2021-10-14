Иван Таврин оказался миноритарием сервиса ЦИАН

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Владелец телевизионного холдинга ЮТВ и SPAC-компаний Kismet, экс-глава "Мегафона" Иван Таврин оказался миноритарием холдинговой компании сервиса продажи и аренды недвижимости ЦИАН, следует из проспекта к IPO кипрской CIAN plc.

В документе говорится, что багамская OTAGA Limited, бенефициаром которой является Таврин, владеет 653 764 акциями, или 1,01% CIAN plc.

Инвесткомпания OTAGA контролируется Sequent (Schweiz) AG, которое, в свою очередь, является доверенным управляющим The Goodwill Guy Trust, указано в проспекте. Таврин является бенефициаром этого траста, и, соответственно, пакета акций CIAN plc.

Крупнейшим акционером CIAN является фонд Elbrus Capital с долей 65,34%, еще 14,11% - у структур Goldman Sachs.

У CEO ЦИАНа Максима Мельникова - 6,64% кипрской компании.

Еще 11,52% CIAN принадлежит компании MPOC Technologies, бенефициаром которой является сооснователь ЦИАНа Дмитрий Демин; 1,37% - у Joox Limited Сергея Осипова, который руководил одним из проектов, впоследствии ставшим составной частью ЦИАНа в период его формирования.

Таврин, Elbrus Capital и Goldman Sachs участвуют в одних и тех же проектах не впервые.

Elbrus Capital с долей 31,9% является совладельцем рекрутингового сервиса HeadHunter (HH), IPO которого состоялось в 2019 году. У Goldman Sachs - 8,7% HH.

У Таврина, в свою очередь, был опцион на выкуп HH, который он получил от Mail.ru Group (переименована в VK в 2021 году) в рамках сделки по продаже интернет-холдингу своей доли "ВКонтакте" в 2014 году.

В начале 2016 года Mail.ru Group продала 100% HH консорциуму инвесторов во главе с Elbrus Capital - Таврин опцион на выкуп рекрутингового сервиса не реализовал.

При этом между основными акционерами HH и Тавриным были заключены соглашения, по которым структура последнего получала часть прибыли от реализации ими акций, в частности, в ходе IPO и SPO HH. Ранее сообщалось, что соглашения освобождают акционеров HH от ранее заключенного договора, по которому Таврин имел преимущественное право на выкуп рекрутингового сервиса.