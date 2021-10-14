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Мировые поставки нефти в сентябре упали на 260 тыс. б/с

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мировые поставки нефти в сентябре упали на 260 тыс. б/с - до 96 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Снижение добычи обусловлено более значительным ущербом в США от урагана Ида, а также сокращением производства из-за технического обслуживания в Канаде и Норвегии и сезонным снижением производства биотоплива.

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"Мировые поставки нефти возобновили тенденцию к росту, поскольку ОПЕК+ продолжает отказываться от сокращений, США восстанавливаются после урагана Ида, а также прекращаются ремонтные работы. С сентября по конец 2021 года мировая добыча должна вырасти на 2,7 млн б/с, при этом на ОПЕК+ приходится 1,5 млн б/с, а остальное - на страны, не входящие в ОПЕК+", - пишет агентство.

Как отмечает МЭА, существенного прироста со стороны ОПЕК+ было недостаточно, чтобы компенсировать почти 1 млн б/с потерянной добычи за пределами альянса.

"Общая добыча нефти ОПЕК+, включая конденсат и ШФЛУ, выросла на 720 тыс. б/с, поскольку добыча конденсата в России восстановилась после пожара на заводе "Газпрома", Казахстан вышел из ремонта, а ОПЕК+ еще больше ослабил свои исторические ограничения на 2020 год", - говорится в обзоре.

нефть МЭА

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