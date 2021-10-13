МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть до докризисного уровня к 2023 году

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Мировой спрос на нефть вырастет на 5,2 млн б/с в 2021 году и вернется к докризисному уровню к 2023 году, говорится в ежегодном прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021.

"Спрос на нефть в 2021 году вырастет примерно на 5,2 млн б/с, но это лишь частично покрывает снижение на 8,7 млн б/с по сравнению с предыдущим годом. Потребление авиационного топлива остается значительно ниже уровней, существовавших до пандемии, что, по большей части, связано с ограничениями на международные поездки и ограниченным прогрессом в области вакцинации во многих развивающихся странах. Однако пандемия, возможно, также навсегда изменила некоторые схемы авиаперевозок. Спрос на автомобильный транспорт восстанавливается быстрее, и ожидается, что в начале 2022 года как дизельное топливо, так и бензин вернутся на уровень, предшествующий пандемии. Но сохраняющиеся риски, связанные с удаленной работой (особенно в странах с развитой экономикой), увеличением продаж электромобилей и повышением эффективности новых моделей сдерживают рост спроса на топливо", - пишет МЭА.

Согласно базовому сценарию МЭА, мировой спрос на нефть превысит уровень 2019 года к 2023 году, прежде чем достигнет максимального уровня в 104 млн б/с в середине 2030-х годов, а затем будет постепенно снижаться до 2050 года.

Предполагается, что к 2030 году спрос на нефть вырастет с 87,9 млн б/с в 2020 году до 103 млн б/с, а к 2050 году - до 104,1 млн б/с (в прошлом году предполагалось, что этот показатель будет достигнут к 2040г).

При этом потребление нефти в США к 2030 году вырастет до 17,4 млн б/с с 16,4 млн б/с в 2020 году, а к 2050 году снизится до 13,4 млн б/с.

Спрос на нефть в Европе снизится почти вдвое в период с 2020-го по 2050 год - с 11,9 млн б/с до 6,4 млн б/с. Спрос на нефть в России к 2030 году вырастет с 3 млн б/с до 3,5 млн б/с, а затем снизится к 2050 году до 3,1 млн б/с.

При этом спрос на Ближнем Востоке вырастет с 6,7 млн б/с в 2020 году до 10,2 млн б/с в 2050 году, в странах Азиатско-тихоокеанского региона с 30,8 млн б/с до 38,8 млн б/с.

"В базовом сценарии в период с 2030 по 2050 год спрос на нефть для автомобильного транспорта во всем мире снизится более чем на 2 млн б/с: 30% легковых автомобилей на дорогах во всем мире в 2050 году будут электрическими, а чуть менее 5% тяжелых грузовиков будут электрическими или транспортными средствами на топливных элементах. В производстве электроэнергии и строительном секторе также станут потреблять меньше нефти. Однако это одновременно будет сопровождаться увеличением спроса на авиационную, транспортную и нефтехимическую продукцию", - отмечает агентство.

МЭА прогнозирует, что ОПЕК увеличит добычу на 6 млн б/с к 2030 году - до 36,6 млн б/с с 30,9 млн б/с в 2020 году, при этом более 40% этого роста обеспечат Ирак, Иран и Кувейт.

"ОПЕК увеличит добычу примерно на 6 млн б/с к 2030 году, при этом Ирак, Иран и Кувейт обеспечат более 40% этого роста по мере ввода в эксплуатацию новых месторождений и увеличения добычи на действующих месторождениях. ОПЕК и Россия вместе обеспечат 48% от общего объема добычи нефти в 2030 году, что больше, чем в 2020 году, но значительно ниже их доли в течение большей части последнего десятилетия", - пишет агентство.

В базовом сценарии МЭА операторы, работающие с трудноизвлекаемой нефтью, до 2030 года отдадут предпочтение прибыли, а не агрессивному росту добычи, даже несмотря на то, что среднегодовые цены вырастут до 2030 года.

Добыча трудноизвлекаемой нефти обеспечит около 20% роста мирового спроса на нефть в период с 2020 по 2030 год (по сравнению с периодом 2010-2019 годов, когда она обеспечивала 70%), прогнозирует МЭА.

Общая добыча нефти в США вырастет примерно на 3,5 млн б/с к 2030 году (достигнув 20 млн б/с), в то время как добыча в Канаде увеличится на 0,7 млн б/с, за счет проектов с длительным сроком реализации, утвержденные для разработки в середине 2010-х годов.

Бразилия, по прогнозу МЭА, сохранит уровень добычи в течение 2020-х годов, в то время как развивающиеся производители, включая Гайану и Сенегал, увеличивают добычу примерно на 1 млн б/с в период с 2020 по 2030 год.

В целом мировая добыча нефти к 2030 году вырастет до 103 млн б/с с 91,3 млн б/с в 2020 году и останется на том же уровне к 2050 году.