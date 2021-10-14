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РФ увеличит в пять раз поставки коксующегося угля в Индию

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго РФ и министерство сталелитейной промышленности Индии договорились об увеличении поставок коксующегося угля из РФ в Индию с 8 млн т до 40 млн т в год. Об этом сообщило российское ведомство по итогам подписания соответствующего меморандума.

В сообщении говорится, что документ будет стимулировать предприятия России и Индии в освоении угольных месторождений, развитии угольной логистики и инфраструктуры, продвижении НИОКР в производстве, обучении и подготовке кадров для угольной промышленности Индии.

Минэнерго РФ Индия

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