Цены на уголь в Китае выросли до очередного рекорда

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Цены на уголь в Китае выросли до очередного рекорда во вторник, несмотря на их резкое снижение в последние 10 минут торгов, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость фьючерсов на энергетический уголь на сырьевой бирже Чжэнчжоу к закрытию рынка составила 1835,6 юаня ($287) за тонну, что на 0,4% выше итогового уровня предыдущей сессии. Цена этих контрактов бьет рекорды уже семь сессий подряд, с начала сентября она выросла более чем на треть.

В ходе торгов во вторник цена поднималась до 1982 юаней ($302). За последние 10 минут сессии она упала на 5,5%, и это, по мнению экспертов, показывает, что трейдеры ждут от властей КНР каких-то действий по сдерживанию роста.

Подъему цен на уголь способствовало резкое похолодание в ряде регионов Китая, усугубившее энергетический кризис. Холодная погода в восточной части страны привела к раннему старту отопительного сезона в этом году, что повысило спрос на уголь, запасы которого и так являются довольно низкими.

"Уголь продолжит дорожать, поскольку страна нуждается в нем в преддверии отопительного сезона", - отмечает аналитик Daiwa Capital Markets Деннис Ип.

Власти Китая потребовали от местных производителей угля увеличить добычу и, как ожидается, продолжат ограничивать поставки электроэнергии крупным энергоемким предприятиям в зимний период, чтобы иметь достаточные запасы сырья для отопления.

Власти провинции Гуанси, где сосредоточено производство алюминия, объявили в минувшие выходные, что будут продавать электричество наиболее энергоемким отраслям с 50%-ной наценкой.

Кроме того, Пекин запустил реформу в сфере электроэнергетики, в рамках которой потолок роста цен на электричество по сравнению с базовым тарифом был повышен до 20% с 10%. Реформа, которая вступила в силу в минувшую пятницу, как ожидается, позволит генерирующим компаниям лучше справляться с ростом цен на уголь.