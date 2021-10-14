Сеть "М.Видео" купила кредитную платформу "Директ Кредит"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Инвестиционный холдинг SFI (прежнее название "Сафмар финансовые инвестиции") продал "М.Видео (группа "М.Видео-Эльдорадо") свою кредитную платформу "Директ Кредит", следует из материалов холдинга.

Сделка прошла 13 октября.

У "М.Видео-Эльдорадо" и SFI общий бенефициар - Саид Гуцериев.

Совет директоров "М.Видео" одобрил эту сделку в сентябре. Сообщалось, что ее сумма составит около 1,3 млрд рублей.

"М.Видео" планирует развивать платформу "Директ Кредит" как ведущего провайдера финтех-сервисов для всей отрасли розничной торговли, включая онлайн- и офлайн-кредитование, платёжные инструменты для клиентов и партнёров", - отмечалось в сообщении.

"Директ Кредит" (ООО "Директ Кредит Центр") - крупнейший кредитный брокер в России, занимает 25% рынка POS-кредитования. К платформе подключено более десятка банков и финансовых организаций. Среди ее клиентов крупные и средние розничные сети и e-commerce игроки, в том числе "МТС", Ozon, "Ситилинк", "Ростелеком". В 2020 году через "Директ Кредит" было выдано около 2 млн займов на общую сумму 74,2 млрд рублей, 34% которых приходится на онлайн-кредиты. В компании работает более 3 тысяч сотрудников.

SFI - публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг. Акционерами холдинга являются его 100%-ные "дочки" - Weridge Investments Limited (34,3%) и Barigton Holdings Limited (19,9%). Три компании бизнесмена Саида Гуцериева владеют 30,4% в холдинге: Lanbury Trading Limited принадлежит 18,6%, АО "Даглис" - 10%, ООО "Управление технологий и инноваций" - 1,8%. Страховой компании "ВСК" принадлежит 2,96% в холдинге, сам холдинг владеет 1,7% казначейских акций. Коэффициент free float SFI составляет 10,83%.

Холдингу SFI принадлежат 11,1% обыкновенных акций "Русснефти" (1,5% напрямую и 9,6% через Weridge Investments Limited), 49% акций страховой компании "ВСК", 100% лизинговой компании "Европлан", 10% в ПАО "М.Видео", а также 51% в облачном сервисе гейминга GFN.RU.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших в России ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники, была создана на базе ПАО "М.Видео" в 2018 году, после того как "М.Видео" купила "Эльдорадо" у своего акционера - группы "Сафмар". Основным бенефициаром "М.Видео-Эльдорадо" является Саид Гуцериев - его структурам Ericaria Holdings и Weridge Investments Limited принадлежит 60% акций ритейлера.