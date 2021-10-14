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"АвтоВАЗ" начнет следующую неделю с простоя на двух из трех линий в Тольятти

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" в связи с отсутствием комплектующих изделий приостановит с 18 по 20 октября работу производственной линий №1 (B0, модели Lada Largus и Lada X-ray, Renault Sandero и Logan) и с 18 по 19 октября – производственной линии №5 (СКП Kalina, выпуск Lada Granta). Об этом сообщается на официальной странице профсоюза компании в сети "ВКонтакте".

"Простой с компенсацией в размере двух третей средней заработной платы устанавливается для работников, занятых выпуском автомобилей, обеспечением и обслуживанием производства в ПАП В0 и СКП Kalina – с 18 по 20 октября и с 18 по 19 октября соответственно", - говорится в сообщении.

Таким образом, штатный график работы сохранится лишь для производственной линии №3 (СКП, выпуск Lada Niva Legend).

"АвтоВАЗ" с весны систематически вводит простои из-за перебоев с поставками комплектующих. Нагнать приостановки автопроизводитель пытался шестидневными рабочими неделями, которые также приходилось отменять из-за дефицита автокомпонентов.

После корпоративного отпуска, продлившегося с 26 июля по 15 августа, "АвтоВАЗ" вновь был вынужден останавливать производство в Тольятти из-за дефицита электронных компонентов, поставляемых самарским представительством компании Bosch (OOO "Роберт Бош Самара").

Ранее сообщалось, что "АвтоВАЗ" ожидает улучшения ситуации с поставками автокомпонентов (ABS/ESP) от Bosch в середине октября текущего года. Планируется, что после нормализации ситуации с комплектующими завод восполнит производственные потери за счет работы по субботам и организации 9-часовых рабочих смен.

Так, суббота 25 сентября стала рабочей для производственной линии №1.

"АвтоВАЗ" выпускает автомобили Lada и Renault. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске. Владельцем 100% российского автопроизводителя является голландская компания Alliance Rostec Auto B.V. – СП "Ростеха" (32%) и Renault Group (68%).

АвтоВАЗ Тольятти

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