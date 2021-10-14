Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Европа приступила к расходу газа из хранилищ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Европа приступает к расходу запасов газа из подземных хранилищ. Как свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 13 октября отбор впервые за сезон заметно (на 70%) превысил закачку.

13 октября дружно начали расход газа из хранилищ Германия (крупнейший газовый рынок Европы), а также Франция, Чехия и Австрия. С начала октября расходует свои запасы Венгрия; Нидерланды – с 5 октября, Польша – с 10 числа (республика также уже третий месяц снижает импорт СПГ, который должен помогать ей становиться более независимой от поставок "Газпрома", Словакия – с 11 октября.

Впрочем, в дальнейшем в зависимости от погодных условий в отдельных странах закачка (нетто-закачка) может продолжиться.

В прошлом, 2020 году переход от закачки к отбору в целом по Европе пришелся на почти тот же самый срок – 12 октября. При этом и погода в этом году в Европе примерно соответствует прошлогоднему тренду: ожидаемая средняя температура октября 2021 года менее чем на полградуса ниже прошлогодней.

Однако в прошлом году ситуация была принципиально иная – в хранилищах был рекордный объем газа, накопленный по итогам двух теплых зим и рынку было выгодно пораньше начать тратить запасы. В этом сезоне запасы находятся на исторически минимальном уровне (чуть выше 78%) и были ожидания, что закачка в ПХГ Европы продлится дольше, так как надо нарастить побольше резервов.

За историю наблюдений в среднем по Европе переход от нетто-закачки к нетто-отбору по Европе приходился на 20 октября. Самый поздний срок начала отбора был зафиксирован в 2013 году – 3 ноября.

Состояние запасов газа в хранилищах Европы и невозможность наполнить их до безопасного уровня к наступлению холодов из-за глобального дефицита является главным страхом, который толкает цены на газ вверх. Этому также помогает и рост цены на топливо на другом, еще более сильном полюсе спроса – в Азии.

Приток СПГ на терминалы региона в начале октября 2021 года находится примерно на уровне прошлого года.

Цена газа на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в пятницу составляет $1204 за тысячу кубометров.

ЕС

Новости

Набиуллина констатировала отсутствие в РФ системы добровольных пенсионных накоплений

Страховщики ОСАГО ожидают пересмотра лимитов по жизни и здоровью в 2022 году. Обзор

Страховщики ОСАГО ожидают пересмотра лимитов по жизни и здоровью в 2022 году. Обзор

В Минтруде РФ заявили о снижении числа официально безработных до 850 тыс. человек

В Минтруде РФ заявили о снижении числа официально безработных до 850 тыс. человек

Доллар упал ниже 71,55 руб., обновив минимум с 27 июля 2020 года

Основной владелец "Вкусвилла" планирует передать 20% акций сотрудникам

Основной владелец "Вкусвилла" планирует передать 20% акций сотрудникам

Brent подорожала до $84,08 за баррель

Ритейлеры с августа снизили средние наценки на социально значимые продукты на четверть

Ритейлеры с августа снизили средние наценки на социально значимые продукты на четверть

Мишустин поручил подготовить новые меры по стабилизации цен на продукты

"Интер РАО" на 38% увеличит поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию

Новак заявил, что "Северный поток 2" будет готов для работы в ближайшие дни

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });