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Что случилось этой ночью: пятница, 15 октября

Подписание закона о временном повышении потолка госдолга США, звезды Michelin для ресторанов Москвы, розыгрыш квартир среди привившихся москвичей

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден подписал закон о временном повышении потолка американского госдолга. Лимит увеличат на $480 млрд до 3 декабря. Потолок госдолга устанавливается Конгрессом и может быть превышен только с его одобрения. В начале октября госдолг уже перешел допустимый порог на $28 трлн.

- Девять московских ресторанов получили звезды Michelin. Две звезды получили рестораны Artest-Chef's Table и Twins Garden. Одну звезду вручили ресторанам "Селфи", "Белуга", Grand Cru, White rabbit, Biologie, "Сахалин" и "Савва".

- Собянин объявил розыгрыш 10 квартир среди прошедших вакцинацию. Мэр выразил надежду, что этот розыгрыш станет дополнительным стимулом пройти вакцинацию против COVID-19. Как позже уточнили на сайте столичной мэрии, среди москвичей будут разыграны однокомнатные квартиры.

- Европа приступила к расходу газа из хранилищ. Как свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 13 октября отбор впервые за сезон заметно (на 70%) превысил закачку. За историю наблюдений в среднем по Европе переход от нетто-закачки к нетто-отбору приходился на 20 октября.

- Экс-президента США Клинтона госпитализировали с сепсисом. Его направили в медицинский центр Калифорнийского университета в Ирвине. Один из источников издания The Hill сообщил, что экс-президент чувствует себя хорошо и в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии.

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