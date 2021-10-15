Минтранс РФ предложил ввести новый портовый сбор

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ ко второму чтению доработает законопроект об ограничении рейдовой перевалки опасных грузов с учетом предложений и замечаний бизнеса и профильных ведомств, предлагает ввести новый портовый сбор при рейдовой грузоперевалке.

"Открою определенный, если не секрет, то новацию, которую мы предполагаем ко второму чтению. Мы говорим о рейдовом сборе, который обеспечивает покрытие расходов на несение аварийно-спасательной готовности в целях устранения последствий возможных аварий и негативных последствий для морской среды", - заявил статс-секретарь - заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Зверев на совещании в Совете Федерации, на котором рассматривался законопроект, вводящий ограничения на рейдовую перевалку опасных грузов.

По его словам, с точки зрения ведомства, "представляется логичным дифференцировать рейдовый сбор в зависимости от районов мест перегрузки с судна на судно, таким образом, мы сделаем конкурентными и рейдовые сборы, и ставки морских портов". "Мы направили коллегам на рассмотрение проект акта правительства по утверждению перечня таких районов, второе - это утверждение перечня грузов, содержащих загрязняющие вещества, и проект правил осуществления погрузочных-разгрузочных операций", - добавил он.

Законопроект, который с 1 марта 2022 года вводит ограничения на перевалку опасных грузов с судна на судно за границами морских портов, Госдума приняла в первом чтении в четверг. Согласно документу, перевалка загрязняющих веществ за границами морских портов во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне РФ допускается только в специальных перегрузочных районах, закрепленных за соответствующим морским портом. Правительство РФ утвердит перечень таких портов и перечень веществ, которые можно будет перегружать. При этом перечень веществ, которые будут подпадать под определение "загрязняющих", в законопроекте не определен.

Именно это вызвало обеспокоенность участников совещания. Основная дискуссия касалась перспектив рейдовой перевалки зерна.

"Есть обеспокоенность наших двух комитетов, комитетов по экономической политике и аграрно-продовольственной политики, по нескольким позициям, - заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. - Прежде всего, нас волнует, как эти изменения коснутся перевалки зерна и перегрузки рыбной продукции, будут ли проблемы. Мы видим в законопроекте большое количество оценочных норм, которые можно по-разному впоследствии использовать, вводится термин "загрязняющие вещества", под который могут попасть практически все грузы, которые перевозятся водным транспортом".

Как пояснил Зверев, в проекте постановления правительства указываются грузы, содержащие загрязняющие вещества, перечень разработан вместе с Минприроды, Росприроднадзором.

В ходе дискуссии выяснилось, что в этот перечень не включено зерно, но "пыль муки зерна" осталась. При этом замдиректора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Ольга Полозюкова отметила, что в законе о защите окружающей среды "ни зерно, ни пыль мучная зерновая" не отнесены к загрязняющим веществам. К тому же перечень грузов в Минсельхоз официально не поступал, сказала она.

Полозюкова подтвердила позицию ведомства о том, что в перечне не должно быть зерна. Минсельхоз, по ее словам, обращался по этому поводу к президенту. "Законодательные дополнительные ограничения приведут к тому, что наши экспортеры, которые пользуются речным транспортом, будут вынуждены искать альтернативу, которая будет и дороже, и проблематичнее", - сказала она.

Эту позицию поддержали представители судоходного бизнеса, Россельхознадзора и комитета по аграрно-продовольственной политике Совета Федерации.

В то же время против рейдовой перевалки зерна высказались представители "Объединенной зерновой компании", "Деметра-Холдинга".

"Для нас принципиально, чтобы зерно и зерновая пыль оставались в перечне веществ, которые могут загрязнять водные ресурсы", - заявил первый заместитель гендиректора ОЗК Олег Солдатенков.

По его словам, компания начинает внедрять ESG-стратегию, поэтому принципиально важно, что экологическая история будет дополнительно регулироваться этим законом.

Как сообщалось, вопрос о запрете рейдовой перевалки зерна стоит с 2016 года. В Минсельхозе считают, что эта мера не позволит выполнить показатели по экспорту. "В настоящее время, учитывая нехватку береговой отгрузки, без рейдовой перевалки мы просто не справимся", - говорила замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в мае этого года. На эту перевалку приходится до 12 млн тонн зерна, экспортируемого из РФ.