Минтранс задумался об увеличении цен госконтрактов на ремонт дорог

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Минтранс РФ хочет предоставить возможность увеличения стоимости заключенных в рамках 44-ФЗ госконтрактов на ремонт федеральных автодорог в связи с существенным ростом цен на стройматериалы. Это следует из текста соответствующего проекта постановления правительства, опубликованного на сайте regulation.gov.ru.

Проект допускает возможность увеличения цены контрактов, заказчиками в которых являются, в частности, Росавтодор или госкомпания "Автодор", не более чем на 30% в пределах лимитов доведенных до заказчика бюджетных средств. Увеличение может произойти при условии, что объем работ по договорам и предусмотренные проектом конструктивные и организационно-технические решения остаются неизменными.

Для пересчета цены контракта подрядчик должен будет направить заказчику работ предложение об увеличении цены, документально обосновав в нем рост цен на материалы и необходимость корректировок для пересчета. Порядок предлагается распространить на контракты, заключенные до 1 июля 2021 года и находящиеся в стадии исполнения.

Аналогичная возможность увеличения цены госконтрактов в дорстрое ранее была закреплена в аналогичном по смыслу августовском постановлении правительства (№1315).

"Постановление (№1315) не распространяется на объекты ремонта. В настоящее время им охвачены только работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Это обусловлено различным регулированием данных видов работ как с точки зрения градостроительного законодательства, так и с точки зрения ценообразования", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтранса РФ.

В ведомстве отметили, что ремонт занимает существенную долю в расходах на приведение автотранспортной инфраструктуры к современному виду и является ключевым мероприятием по приведению дорог в нормативное состояние. В частности, на региональной сети ремонт является основным видом работ, реализуемым в рамках дорожного нацпроекта.

"В связи с сезонным фактором к концу лета наблюдался рост цен на дорожный битум, составляющий порядка 20% в структуре цены на асфальт. Для оказания поддержки дорожным организациям Минтрансом РФ по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина разработан документ, который позволит увеличить стоимость контрактов на ремонт федеральных дорог на разницу в стоимости материалов", - сказали в Минтрансе, добавив, что на основе постановления о ценах контракта на ремонт регионы смогут выпустить свои аналогичные документы.

Общественное обсуждение опубликованного проекта проходит в срок с 15 по 29 сентября.