Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу ростом цен blue chips на фоне подъема мировых фондовых площадок и дорожающей нефти (Brent поднялась к $85 за баррель); индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%, в лидерах роста выступили расписки TCS Group.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4278,81 пункта (+0,5%), индекс РТС – 1888,4 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,7%.

Доллар стоит 71,36 рубля (+0,02 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+1,7%), акции UC Rusal (+1,6%), "Роснефти" (+1,1%), "Интер РАО" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), ВТБ (+1%), "РусГидро" (+1%), "Газпрома" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,9%), "НЛМК" (+0,8%), "ММК" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), расписки OZON (+0,6%), бумаги "Аэрофлота" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,5%), Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), "Северстали" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Московской Биржи" (+0,2%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,8%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Яндекса" (-0,4%), Polymetal (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин, внешний фон утром в пятницу выглядит отчетливо позитивным: азиатские фондовые индексы растут вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть. Некоторые крупнейшие банки Китая снижают требования к ипотечным заемщикам, сообщил Bloomberg.

Текущий сезон квартальной корпоративной отчетности – седьмой с начала пандемии. По данным Bloomberg, по результатам предыдущих шести подобных периодов индекс S&P 500 в среднем рос на 4%.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев также ожидает сохранения оптимистичных настроений, что может позволить индексу МосБиржи попытаться протестировать уровень 4300 пунктов.

В четверг обстановка на мировых рынках заметно улучшилась. Сезон публикации финотчетов в США, где первыми традиционно раскрываются банки, начался в позитивном ключе: показатели почти всех отчитавшихся корпораций показали улучшение по сравнению с прошлым годом и превысили прогнозы участников рынка. Инвесторы также продолжили отыгрывать обнародованные в среду протоколы сентябрьского заседания Федрезерва, где регулятор отметил, что, несмотря на сворачивание программы выкупа, "околонулевой" уровень процентных ставок на протяжении пары лет остается оправданным. Добавили оптимизма и еженедельные данные по новым заявкам на пособия по безработице.

Ситуация на мировых рынках утром в пятницу указывает на дальнейшее развитие позитивных настроений. Вечером ожидается публикация предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета за октябрь, который может оказаться сильным. В то же время испортить оптимизм могут данные по розничным продажам в США за сентябрь, которые могут показать снижение по сравнению с предыдущим месяцем. Тем не менее, негативный эффект от данной статистики может оказаться ограниченным, а преобладание покупок на мировых рынках сохранится в течение дня, считает Соловьев.

В США индексы акций в четверг выросли на 1,6-1,7%, S&P 500 (+1,7%) показал максимальный подъем с марта на фоне превзошедших прогнозы отчетов крупнейших банков США и ряда других компаний.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 36 тыс. – до 293 тыс., минимума с начала пандемии COVID-19 в марте 2020 года. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения числа заявок до 320 тыс.

Цены производителей в США (индекс PPI) в сентябре подскочили на 8,6% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Это максимальные темпы роста с начала расчета показателя в ноябре 2010 года. Аналитики в среднем прогнозировали более значительный подъем - на 8,7%, сообщает Trading Economics.

Между тем по сравнению с предыдущим месяцем индекс PPI вырос на 0,5%, что стало минимальным повышением с начала года. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,6%.

В пятницу в Азии также преобладает рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут, завершая в "плюсе" восьмую неделю подряд на фоне дефицита энергоносителей как в Европе, так и в азиатских странах. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $84,84 за баррель (+1% и +1% в четверг), ноябрьская цена WTI - $81,52 за баррель (+0,9% и +1,1% накануне).

За последний месяц цены выросли более чем на 13%, поддерживаемые признаками того, что предложение будет ограничено в течение следующих нескольких месяцев, в то время как скачок цен на газ и уголь привел к массовому переходу на нефтепродукты.

Аналитики Bank of America прогнозируют дефицит предложения на рынке в размере примерно 1 млн б/с, пишет Trading Economics. В то же время эксперты Goldman Sachs полагают, что стоимость Brent к концу этого года может вырасти до $90 за баррель, поскольку на рынке наблюдается "самый продолжительный дефицит за последние десятилетия".

Локальное давление на рынок накануне оказали данные Минэнерго США об увеличении запасов нефти на прошлой неделе на 6,09 млн баррелей (ожидался рост на 0,9-1,05 млн). Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки, до 11,4 млн б/с.