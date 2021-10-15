Российский рынок акций завершил пятницу и неделю ростом

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил пятницу умеренным ростом индексов вслед за мировыми фондовыми площадками благодаря сильным квартальным корпоративным финотчетам, подъем сдерживался забуксовавшей нефтью Brent на пороге $85 за баррель и просевшими котировками Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,1%, до 4261,82 пункта, индекс РТС вырос на 0,8%, до 1891,56 пункта. Динамика цен blue chips на "Московской бирже" оказалась смешанной в пределах 3,8%.

Доллар подешевел на 37 копеек, до 70,98 рубля.

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,6-1,6% при снижении доллара на 0,9 рубля.

Подорожали в пятницу акции UC Rusal (+3,8%), "Газпром нефти" (+2,6%), "Московской Биржи" (+1,9%), "Татнефти" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,7%), "Роснефти" (+1,5%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), "Норникеля" (+1%), расписки OZON (+1%), бумаги ВТБ (+0,9%), расписки TCS Group (+0,8%), акции "РусГидро" (+0,7%), "Газпрома" (+0,5%).

Подешевели акции АФК "Система" (-2,1%), ПАО "Полюс" (-1,9%), "Северстали" (-1,8%), "Магнита" (-1,8%), "НЛМК" (-1,7%), "ММК" (-1,6%), Polymetal (-1,4%), "Яндекса" (-1,3%), Сбербанка (-1,2% и -1,4% "префы"), "Интер РАО" (-0,8%), "МТС" (-0,5%), "Аэрофлота" (-0,3%).

В США индексы акций в четверг выросли на 1,6-1,7%, S&P 500 (+1,7%) показал максимальный подъем с марта на фоне превзошедших прогнозы отчетов крупнейших банков США и ряда других компаний.

В пятницу в Азии также преобладал рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,5%), "плюсует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,4-0,8%) и продолжился рост в США (индекс S&P 500 прибавил 0,6% и превысил 4460 пунктов).

В США в пятницу вышла разнополярная статистика. Розничные продажи в сентябре выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем при прогнозах снижения на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в августе продажи выросли на 0,9%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее, сообщает Trading Economics.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре снизился до 19,8 пункта при прогнозах снижения до 25 пунктов с сентябрьских 34,3 пункта.

На нефтяном рынке цены в пятницу подросли, завершая в "плюсе" восьмую неделю подряд на фоне дефицита энергоносителей как в Европе, так и в азиатских странах. К 18:50 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,9%, до $84,75 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 1,1%, до $81,63 за баррель.

За последний месяц цены выросли более чем на 13%, поддерживаемые признаками того, что предложение будет ограничено в течение следующих нескольких месяцев, в то время как скачок цен на газ и уголь привел к массовому переходу на нефтепродукты.

Аналитики Bank of America прогнозируют дефицит предложения на рынке в размере примерно 1 млн б/с, пишет Trading Economics. В то же время эксперты Goldman Sachs полагают, что стоимость Brent к концу этого года может вырасти до $90 за баррель, поскольку на рынке наблюдается "самый продолжительный дефицит за последние десятилетия".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" "Ижстали" (+37,9%), акции "Иркутскэнерго" (+13,1%), "КАМАЗа" (+12,3%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+7,7%), "Магаданэнерго" (+5,4%), "Квадры" (+5%), "ФосАгро" (+3,1%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+3,1%), "Сегежа Групп" (+2,9%).

Подешевели бумаги "Россети Ленэнерго" (-19,3%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-19,2%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-15,1%), "МРСК Урала" (-12,5%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-10,7%), "Россети Сибирь" (-8,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 92,59 млрд рублей (из них 13,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,38 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 6,52 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").