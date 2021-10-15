"Магнит" запустил продажи на аптечном маркетплейсе "Ютека"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит" начал сотрудничество с аптечным маркетплейсом "Ютека". Пилотный проект охватил 15 аптек в Москве, до конца года будут подключены около 200 точек в Москве и городах "Золотого кольца", говорится в сообщении "Магнита".

Для бронирования доступны до 7 тыс. товаров – лекарственные и парафармацевтические средства. Заказ будет доступен для самовывоза из выбранной аптеки в течение нескольких дней.

Планируется, что проект будет масштабирован на все регионы присутствия формата "Магнит Аптека". Таким образом, бронирование будет доступно в почти 900 точках компании.

В настоящее время "Магнит" продолжает тестировать собственный сервис онлайн-заказа товаров из аптек Москвы и Московской области. Пользователям доступны два вида сервиса в формате click & collect: бронирование товаров с оплатой и самовывозом через 30 минут из удобной аптеки, а также заказ со склада из расширенного ассортимента и доставка до выбранной аптеки на следующий день.

"Помимо развития собственного онлайн-магазина, мы представили аптечный ассортимент на витрине "Ютеки", чтобы увеличить число контактов с покупателями, повысить узнаваемость нашего бренда в этом сегменте рынка и получить больше информации о потребительском поведении. До конца года мы рассчитываем протестировать и другие партнерские площадки, а также расширять собственный сервис", - отметил директор по электронной коммерции "Магнита" Андрей Лукашевич (его слова процитированы в сообщении).