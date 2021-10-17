Европа переключилась на отбор запасов из хранилищ

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Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Европа начала отбор газа из подземных хранилищ. Таким образом, в историю вписан показатель величины запасов на начало зимнего сезона с новым минимальным уровнем в 77,13% от объема ПХГ.

Не исключено, что накопленного объема запасов вполне может быть достаточно для прохождения холодов. Однако пониженный уровень запасов снижает самый главный показатель работы ПХГ - максимальную суточную производительность и возможность гибко реагировать на сильные холода.

Опустошённость хранилищ Европы является главным драйвером роста цен. Этому помогает и подъем цены на топливо на другом, еще более сильном полюсе спроса - в Азии. Цена газа на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в понедельник составляет $1081 за тысячу кубометров.

Уверенный отбор газа из подземных хранилищ Европы продлился три дня подряд (с 13 по 15 октября). В субботу (последний день в статистике Gas Infrastructure Europe) закачка закономерно превысила отбор (как это бывает в начале сезона отбора), так как в выходные дни закономерно снижается спрос в системе.

В прошлом, 2020-м, году переход от закачки к отбору в целом по Европе пришелся на почти тот же самый срок - 12 октября. При этом и погода в нынешнем году в Европе примерно соответствует прошлогоднему тренду: ожидаемая средняя температура октября 2021 года на полградуса ниже прошлогодней.

Однако в прошлом году ситуация была принципиально иная - в хранилищах был рекордный объем газа, накопленный по итогам двух теплых зим, и рынку было выгодно пораньше начать тратить запасы. В этом сезоне запасы находятся на исторически минимальном уровне, и были ожидания, что закачка в ПХГ Европы продлится дольше, так как надо нарастить побольше резервов.

За историю наблюдений в среднем по Европе переход от нетто-закачки к нетто-отбору по Европе приходился на 20 октября. Самый поздний срок начала отбора был зафиксирован в 2013 году - 3 ноября.

"Газпром" тем временем продолжает закачку в свои объекты хранения в Австрии ("Хайдах" - заполнено на 20%) и Германии ("Йемгум", доля "Газпрома" заполнена на 82%). На паузе (ни закачки, ни отбора) стоят германские ПХГ "Катарина" (заполнено на 43,4%), "Реден" (9,45%) и "Бергермеер" в Нидерландах (27,30%). "Газпром" также располагает мощностями хранилищ "Дамборжице" в Чехии и "Банатский Двор" в Сербии, но данные по ним не отображаются в системе Gas Infrastructure Europe.

Российский концерн наряду с другими участниками рынка также использует виртуальное хранение (организованное за счет коммерческого взаимодействия европейских контрагентов и применения различных финансовых инструментов), но информация об этих ресурсах не раскрывается.

Приток сжиженного природного газа (СПГ) на терминалы региона в начале октября 2021 года растет на 4% по отношению к прошлогоднему уровню.

В понедельник все внимание рынков приковано к платформам бронирования, где операторы газотранспортной системы Украины (ТОВ "Оператор ГТС Украiни") и Польши (Gaz-System S.A.) проведут аукционы по бронированию транзитных мощностей на ноябрь. Данные о заказе "Газпромом" дополнительных мощностей доставки газа в Европу оказывают определяющее влияние на спотовые котировки газа в Европе.

Высказываются ожидания, что после 1 ноября (ориентировочная целевая дата завершения создания в России директивного уровня запасов газа к зиме) у "Газпрома" может появиться дополнительный ресурс для поставки в Европу. Однако подстегиваемое ранними холодами потребление на российском рынке растет такими большими темпами, что может адсорбировать все дополнительные ресурсы баланса.