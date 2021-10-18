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"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь

"Газпром" не бронировал допмощность через Украину на ноябрь
Фото: Alexandre MARCHI/Gamma-Rapho via Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа", свидетельствуют итоги аукционов бронирования на ноябрь. В таком же формате завершился и прошлый аукцион - на октябрь.

Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке и цену акций "Газпрома".

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Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Украина

"Оператор газотранспортной системы Украины" распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, и еще 5,2 млн куб. м в сутки - на ГИС "Сохрановка". Все они остались невостребованными.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

В предыдущие месяцы текущего года "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 млн куб. м в сутки), и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 млн куб. м в сутки).

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Польша

Также "Газпром" забронировал на ноябрь мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" в объеме 31,4 млн куб. м в сутки (предложено 89 млн куб. м/с), свидетельствуют итоги сессии бронирования на GSA Platform.

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System.

Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года "Газпром" забронировал мощности на годовом аукционе. "Газпром" пока не делал дальнейших бронирований на год и на квартал вперед на уже состоявшихся аукционах, отмечая, что в наличии остаются краткосрочные инструменты бронирования.

Газпром Украина Польша

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